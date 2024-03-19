https://1prime.ru/20240319/sovkombank-846490293.html

Совкомбанк предлагает вклад с плавающей ставкой

Совкомбанк предлагает вклад с плавающей ставкой - 19.03.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк предлагает вклад с плавающей ставкой

Совкомбанк предлагает привилегированным клиента возможность открыть вклад с "плавающей" ставкой. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T19:09+0300

2024-03-19T19:09+0300

2024-03-19T19:09+0300

россия

совкомбанк

банковский вклад

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк предлагает привилегированным клиента возможность открыть вклад с "плавающей" ставкой.Максимальная ставка по вкладу, доходность которого привязана к динамике ключевой ставки ЦБ, с учетом капитализации процентов составляет 16,45% при условии, что ключевая ставка не изменится.Особенностью этого вклада является возможность снятия и пополнения средств. Это делает его удобным и гибким инструментом для управления финансами."Мы рады предложить нашим привилегированным клиентам продукт, который позволит им получать высокий доход на протяжении года. Использование вклада с плавающий ставкой значительно упростит размещение средств на длительный срок с точки зрения управления ликвидностью", — прокомментировала управляющий директор, глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская.Вклад доступен для клиентов, подключивших один из пакетов услуг Wealth Management. Оставить заявку можно на сайте банка.

https://1prime.ru/20240314/sovkombank-846304928.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совкомбанк, банковский вклад