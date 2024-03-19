https://1prime.ru/20240319/sovkombank-846490293.html
Совкомбанк предлагает вклад с плавающей ставкой
Совкомбанк предлагает вклад с плавающей ставкой - 19.03.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк предлагает вклад с плавающей ставкой
Совкомбанк предлагает привилегированным клиента возможность открыть вклад с "плавающей" ставкой. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T19:09+0300
2024-03-19T19:09+0300
2024-03-19T19:09+0300
россия
совкомбанк
банковский вклад
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк предлагает привилегированным клиента возможность открыть вклад с "плавающей" ставкой.Максимальная ставка по вкладу, доходность которого привязана к динамике ключевой ставки ЦБ, с учетом капитализации процентов составляет 16,45% при условии, что ключевая ставка не изменится.Особенностью этого вклада является возможность снятия и пополнения средств. Это делает его удобным и гибким инструментом для управления финансами."Мы рады предложить нашим привилегированным клиентам продукт, который позволит им получать высокий доход на протяжении года. Использование вклада с плавающий ставкой значительно упростит размещение средств на длительный срок с точки зрения управления ликвидностью", — прокомментировала управляющий директор, глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская.Вклад доступен для клиентов, подключивших один из пакетов услуг Wealth Management. Оставить заявку можно на сайте банка.
https://1prime.ru/20240314/sovkombank-846304928.html
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россия, совкомбанк, банковский вклад
РОССИЯ, Совкомбанк, банковский вклад
Совкомбанк предлагает вклад с плавающей ставкой
Совкомбанк предлагает клиентам вклад, доходность которого привязана к ставке ЦБ
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк предлагает привилегированным клиента возможность открыть вклад с "плавающей" ставкой.
Максимальная ставка по вкладу, доходность которого привязана к динамике ключевой ставки ЦБ, с учетом капитализации процентов составляет 16,45% при условии, что ключевая ставка не изменится.
Особенностью этого вклада является возможность снятия и пополнения средств. Это делает его удобным и гибким инструментом для управления финансами.
"Мы рады предложить нашим привилегированным клиентам продукт, который позволит им получать высокий доход на протяжении года. Использование вклада с плавающий ставкой значительно упростит размещение средств на длительный срок с точки зрения управления ликвидностью", — прокомментировала управляющий директор, глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская.
Вклад доступен для клиентов, подключивших один из пакетов услуг Wealth Management. Оставить заявку можно на сайте банка
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Совкомбанк делает пожертвования на благотворительность по выбору клиентов