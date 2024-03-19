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Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявили в Польше - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявили в Польше
Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявили в Польше - 19.03.2024, ПРАЙМ
Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявили в Польше
Боевые потери Украины уже стоит считать в миллионах, а не в сотнях тысяч, поделился экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T13:15+0300
2024-03-19T13:15+0300
спецоперация на украине
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ВАРШАВА, 19 мар — ПРАЙМ. Боевые потери Украины уже стоит считать в миллионах, а не в сотнях тысяч, поделился экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat."Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", — отметил он.Более того, как отмечает Анджейчак, Киев испытывает острый дефицит человеческих ресурсов, и поэтому "воевать на Украине некому". Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за два года конфликта ВСУ потеряли 31 тысячу человек. Его оценка впоследствии была опровергнута рядом западных СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти подсчеты, подчеркнула, что каждый украинец понимает, что их президент врет.
https://1prime.ru/20240319/evrosoyuz-846472712.html
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украина, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО
13:15 19.03.2024
 
Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявили в Польше

Польский генерал Анджейчак: ВСУ не хватает более десяти миллионов человек

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАРШАВА, 19 мар — ПРАЙМ. Боевые потери Украины уже стоит считать в миллионах, а не в сотнях тысяч, поделился экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat.
"Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", — отметил он.
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Более того, как отмечает Анджейчак, Киев испытывает острый дефицит человеческих ресурсов, и поэтому "воевать на Украине некому".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за два года конфликта ВСУ потеряли 31 тысячу человек. Его оценка впоследствии была опровергнута рядом западных СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти подсчеты, подчеркнула, что каждый украинец понимает, что их президент врет.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВО
 
 
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