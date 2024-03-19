Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240319/spetsoperatsiya-na-ukraine-846478765.html
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины - 19.03.2024, ПРАЙМ
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
Вести такие сложные бои, какие происходят на Украине, не представляется для западных стран возможным, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:04+0300
2024-03-19T14:17+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Вести такие сложные бои, какие происходят на Украине, не представляется для западных стран возможным, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина."Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения", — отмечают авторы статьи.Кроме того, как подчеркивает Вершинин, Запад старается избегать затяжных столкновений, потому и отдает предпочтение коротким и маневренным боям. Однако автор статьи считает такой ход опрометчивым и отмечает, что побеждает та сторона, которая признает истощающий характер войны и сосредотачивается на ликвидации противника.Вершинин подчеркнул, что западные страны могут вскоре столкнуться с кадровым дефицитом, потому что ставка в НАТО делается на опытный младший командный состав, найти замену которому на фронте весьма непросто.
https://1prime.ru/20240319/spetsoperatsiya-na-ukraine-846475691.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СВО
14:04 19.03.2024 (обновлено: 14:17 19.03.2024)
 
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины

BI: Запад оказался не готов к тяжелым боям, как на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар ПРАЙМ. Вести такие сложные бои, какие происходят на Украине, не представляется для западных стран возможным, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина.
"Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения", — отмечают авторы статьи.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявили в Польше
13:15
Кроме того, как подчеркивает Вершинин, Запад старается избегать затяжных столкновений, потому и отдает предпочтение коротким и маневренным боям. Однако автор статьи считает такой ход опрометчивым и отмечает, что побеждает та сторона, которая признает истощающий характер войны и сосредотачивается на ликвидации противника.
Вершинин подчеркнул, что западные страны могут вскоре столкнуться с кадровым дефицитом, потому что ставка в НАТО делается на опытный младший командный состав, найти замену которому на фронте весьма непросто.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала