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"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины - 19.03.2024, ПРАЙМ
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
Вести такие сложные бои, какие происходят на Украине, не представляется для западных стран возможным, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:04+0300
2024-03-19T14:04+0300
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Вести такие сложные бои, какие происходят на Украине, не представляется для западных стран возможным, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина."Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения", — отмечают авторы статьи.Кроме того, как подчеркивает Вершинин, Запад старается избегать затяжных столкновений, потому и отдает предпочтение коротким и маневренным боям. Однако автор статьи считает такой ход опрометчивым и отмечает, что побеждает та сторона, которая признает истощающий характер войны и сосредотачивается на ликвидации противника.Вершинин подчеркнул, что западные страны могут вскоре столкнуться с кадровым дефицитом, потому что ставка в НАТО делается на опытный младший командный состав, найти замену которому на фронте весьма непросто.
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россия, украина, запад, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СВО
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
BI: Запад оказался не готов к тяжелым боям, как на Украине
МОСКВА, 19 мар
— ПРАЙМ.
Вести такие сложные бои, какие происходят на Украине, не представляется для западных стран возможным, сообщает издание Business Insider
, ссылаясь на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина.
"Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения", — отмечают авторы статьи.
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Кроме того, как подчеркивает Вершинин, Запад старается избегать затяжных столкновений, потому и отдает предпочтение коротким и маневренным боям. Однако автор статьи считает такой ход опрометчивым и отмечает, что побеждает та сторона, которая признает истощающий характер войны и сосредотачивается на ликвидации противника.
Вершинин подчеркнул, что западные страны могут вскоре столкнуться с кадровым дефицитом, потому что ставка в НАТО делается на опытный младший командный состав, найти замену которому на фронте весьма непросто.