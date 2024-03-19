https://1prime.ru/20240319/spetsoperatsiya-na-ukraine-846478765.html

"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины

"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины - 19.03.2024, ПРАЙМ

"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины

Вести такие сложные бои, какие происходят на Украине, не представляется для западных стран возможным, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T14:04+0300

2024-03-19T14:04+0300

2024-03-19T14:17+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Вести такие сложные бои, какие происходят на Украине, не представляется для западных стран возможным, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина."Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения", — отмечают авторы статьи.Кроме того, как подчеркивает Вершинин, Запад старается избегать затяжных столкновений, потому и отдает предпочтение коротким и маневренным боям. Однако автор статьи считает такой ход опрометчивым и отмечает, что побеждает та сторона, которая признает истощающий характер войны и сосредотачивается на ликвидации противника.Вершинин подчеркнул, что западные страны могут вскоре столкнуться с кадровым дефицитом, потому что ставка в НАТО делается на опытный младший командный состав, найти замену которому на фронте весьма непросто.

https://1prime.ru/20240319/spetsoperatsiya-na-ukraine-846475691.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад, сво