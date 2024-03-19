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Шольц заявил, что ждет "правильного момента" для разговора с Путиным - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Шольц заявил, что ждет "правильного момента" для разговора с Путиным
Шольц заявил, что ждет "правильного момента" для разговора с Путиным - 19.03.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что ждет "правильного момента" для разговора с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, ожидает "подходящего момента" для разговора с президентом России Владимиром Путиным, о... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:33+0300
2024-03-19T16:51+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
олаф шольц
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, ожидает "подходящего момента" для разговора с президентом России Владимиром Путиным, о чем 19 марта рассказал сам Шольц."Прямые переговоры (с Путиным - ред.) были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал: в частности, Эммануэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент", - отметил канцлер на конференции Europe 2024 в Берлине.Он также упомянул, что западные страны должны дать России понять, что они будут оказывать поддержку Киеву столько, сколько нужно.Только в этом случае, по мнению Шольца, справедливый мир станет возможным.Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Укрианой, но только на те, которые основаны на реальности, а не на хотелках Запада. По словам главы государства, стране нужны чтекие гарантии от западных стран, а на пустые посылы Москва не купится.
https://1prime.ru/20240319/846467067.html
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россия, запад, украина, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
16:33 19.03.2024 (обновлено: 16:51 19.03.2024)
 
Шольц заявил, что ждет "правильного момента" для разговора с Путиным

Шольц и Макрон хотят поговорить с Путиным, но для этого нужен правильный момент

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, ожидает "подходящего момента" для разговора с президентом России Владимиром Путиным, о чем 19 марта рассказал сам Шольц.
"Прямые переговоры (с Путиным - ред.) были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал: в частности, Эммануэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент", - отметил канцлер на конференции Europe 2024 в Берлине.
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Он также упомянул, что западные страны должны дать России понять, что они будут оказывать поддержку Киеву столько, сколько нужно.Только в этом случае, по мнению Шольца, справедливый мир станет возможным.
Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Укрианой, но только на те, которые основаны на реальности, а не на хотелках Запада. По словам главы государства, стране нужны чтекие гарантии от западных стран, а на пустые посылы Москва не купится.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАДУКРАИНАОлаф ШольцЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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