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Власти Швейцарии спрогнозировали рост экономики страны в 2024 году

Власти Швейцарии спрогнозировали рост экономики страны в 2024 году - 19.03.2024, ПРАЙМ

Власти Швейцарии спрогнозировали рост экономики страны в 2024 году

Швейцарские власти прогнозируют слабый экономический рост страны в 2024 году на уровне 1,1%, что значительно ниже среднего показателя в 1,8%, наблюдаемого с... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:30+0300

2024-03-19T15:30+0300

2024-03-19T15:30+0300

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ЖЕНЕВА, 19 мар - ПРАЙМ. Швейцарские власти прогнозируют слабый экономический рост страны в 2024 году на уровне 1,1%, что значительно ниже среднего показателя в 1,8%, наблюдаемого с 1980 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте федерального совета страны. “Экспертная группа Конфедерации подтверждает свой прогноз на 2024 год и ожидает, что рост ВВП с поправкой на спортивные события будет значительно ниже среднего и составит 1,1 %. По мере постепенного восстановления мировой экономики ожидается, что в 2025 году рост вернется к нормальному уровню, на уровне 1,7 %”, - сказано в документе. Официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фелиситас Кемени уточнила РИА Новости, что средний показатель, используемый экспертами, составлял 1,8% экономического роста в период с 1980 по 2023 год. “Геополитические риски сохраняются из‑за продолжающихся вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Обострение этих конфликтов может, в частности, привести к резкому росту цен на сырьевые товары. Даже независимо от этого фактора ограничительная денежно-кредитная политика может сохраняться на международном уровне дольше, чем ожидалось, учитывая относительно высокие базовые темпы инфляции, и в этом случае она продолжит сдерживать мировой спрос. Кроме того, могут обостриться риски, связанные с международной задолженностью, риски коррекции на рынках недвижимости и финансовых рынках, а также балансовые риски, с которыми сталкиваются финансовые учреждения”, - считают швейцарские эксперты. Власти также подчеркивают, что в случае экономического и промышленного спада в Германии или Китае швейцарская экономика может пострадать. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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швейцария, рост, новости