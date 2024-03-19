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В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии

В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии - 19.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил создать в Сирии торговую площадку... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T16:08+0300

2024-03-19T16:08+0300

2024-03-19T16:08+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил создать в Сирии торговую площадку для распространения крымских товаров на ближневосточный регион. "Сегодня, когда Сирия восстановила свой статус в Лиге арабский государств, там можно создать площадку для распространения крымских товаров на весь ближневосточный регион. Это правильные были бы ходы. В советское время экономические связи на такого рода площадках основывались", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, несмотря на санкции, торговые суда из портов Крыма в Сирию могут ходить беспрепятственно. "Никаких препятствий нет для развития связей с Сирией. Братский сирийский народ сразу признал российский статус Крыма. Во-первых, нам нужно с аккумулировать грузы, которые могли бы перевозиться из крымского региона в сирийские порты, и во-вторых, поставить линию кораблей", - подчеркнул Мурадов.

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