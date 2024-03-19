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В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии - 19.03.2024, ПРАЙМ
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В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии
В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил создать в Сирии торговую площадку... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:08+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил создать в Сирии торговую площадку для распространения крымских товаров на ближневосточный регион. "Сегодня, когда Сирия восстановила свой статус в Лиге арабский государств, там можно создать площадку для распространения крымских товаров на весь ближневосточный регион. Это правильные были бы ходы. В советское время экономические связи на такого рода площадках основывались", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, несмотря на санкции, торговые суда из портов Крыма в Сирию могут ходить беспрепятственно. "Никаких препятствий нет для развития связей с Сирией. Братский сирийский народ сразу признал российский статус Крыма. Во-первых, нам нужно с аккумулировать грузы, которые могли бы перевозиться из крымского региона в сирийские порты, и во-вторых, поставить линию кораблей", - подчеркнул Мурадов.
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РОССИЯ, СИРИЯ, КРЫМ, Новости
16:08 19.03.2024
 
В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии

В Крыму предложили создать торговую площадку в Сирии для распространения крымских товаров

© CC BY 2.0 / Alper ÇuğunКрак-де-Шевалье, Сирия
Крак-де-Шевалье, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© CC BY 2.0 / Alper Çuğun
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил создать в Сирии торговую площадку для распространения крымских товаров на ближневосточный регион.
"Сегодня, когда Сирия восстановила свой статус в Лиге арабский государств, там можно создать площадку для распространения крымских товаров на весь ближневосточный регион. Это правильные были бы ходы. В советское время экономические связи на такого рода площадках основывались", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, несмотря на санкции, торговые суда из портов Крыма в Сирию могут ходить беспрепятственно.
"Никаких препятствий нет для развития связей с Сирией. Братский сирийский народ сразу признал российский статус Крыма. Во-первых, нам нужно с аккумулировать грузы, которые могли бы перевозиться из крымского региона в сирийские порты, и во-вторых, поставить линию кораблей", - подчеркнул Мурадов.
 
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