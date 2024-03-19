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ЦЕРН прекратит работу с работниками, связанными с Россией
ЦЕРН прекратит работу с работниками, связанными с Россией - 19.03.2024, ПРАЙМ
ЦЕРН прекратит работу с работниками, связанными с Россией
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит свое сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией, 30 ноября... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T06:38+0300
2024-03-19T06:38+0300
2024-03-19T06:38+0300
швейцария
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ЖЕНЕВА, 19 мар – ПРАЙМ. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит свое сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией, 30 ноября 2024 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье. "На данный момент у нас менее пятисот пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", - отметил собеседник. По его словам, ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России. "И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы", - сказал Марсолье. Директор ИЯФ Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев сообщил в декабре, что специалисты Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ СО РАН) продолжат сотрудничество с ЦЕРН до осени 2024 года, но при этом уже передают дела коллегам из других государств. ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих государств, в том числе из России. Он находится на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, которая отвечает за существование массы у других частиц.
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швейцария
ЦЕРН прекратит работу с работниками, связанными с Россией
ЦЕРН 30 ноября прекратит работу почти с 500 работниками, связанными с Россией
ЖЕНЕВА, 19 мар – ПРАЙМ. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит свое сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией, 30 ноября 2024 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
"На данный момент у нас менее пятисот пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", - отметил собеседник.
По его словам, ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России.
ЦЕРН остановила работу с институтом ядерных исследований из России
"И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы", - сказал Марсолье.
Директор ИЯФ Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев сообщил в декабре, что специалисты Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ СО РАН) продолжат сотрудничество с ЦЕРН до осени 2024 года, но при этом уже передают дела коллегам из других государств.
ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих государств, в том числе из России. Он находится на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, которая отвечает за существование массы у других частиц.