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Стали известны самые популярные направления на майские праздники - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Стали известны самые популярные направления на майские праздники
Стали известны самые популярные направления на майские праздники - 19.03.2024, ПРАЙМ
Стали известны самые популярные направления на майские праздники
Калининград и Сочи стали самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники у россиян, такой вывод сделали аналитики "Яндекс. Путешествий",... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T22:49+0300
2024-03-19T22:49+0300
туризм
россия
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Калининград и Сочи стали самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники у россиян, такой вывод сделали аналитики "Яндекс. Путешествий", пишет "Известия".По данным сервиса, авиаперелеты внутри страны выросло на 22%, а среди зарубежных направлений россияне все больше выбирают Белоруссию, Казахстан, Турцию, Китай и Сербию.В десятку самых востребованных направлений для отдыха на майские праздники вошли Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкала, Москва, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Горно-Алтайск.В лидеры заграничных направлений вошли Стамбул, Ереван, Ташкент, Анталья, Минск, Баку, Тбилиси и Дубай.Ранее Минэкономразвития заявил, что планируется запуск прямых авиаперелетов в пять стран: Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Индонезию и Филиппины в 2024 году.
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туризм, россия
Туризм, РОССИЯ
22:49 19.03.2024
 
Стали известны самые популярные направления на майские праздники

Калининград и Сочи стали самыми популярными направлениями на майские праздники

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Калининград и Сочи стали самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники у россиян, такой вывод сделали аналитики "Яндекс. Путешествий", пишет "Известия".
По данным сервиса, авиаперелеты внутри страны выросло на 22%, а среди зарубежных направлений россияне все больше выбирают Белоруссию, Казахстан, Турцию, Китай и Сербию.
В десятку самых востребованных направлений для отдыха на майские праздники вошли Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкала, Москва, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Горно-Алтайск.
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В лидеры заграничных направлений вошли Стамбул, Ереван, Ташкент, Анталья, Минск, Баку, Тбилиси и Дубай.
Ранее Минэкономразвития заявил, что планируется запуск прямых авиаперелетов в пять стран: Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Индонезию и Филиппины в 2024 году.
 
ТуризмРОССИЯ
 
 
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