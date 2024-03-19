https://1prime.ru/20240319/turizm-846493070.html

Стали известны самые популярные направления на майские праздники

Стали известны самые популярные направления на майские праздники - 19.03.2024, ПРАЙМ

Стали известны самые популярные направления на майские праздники

Калининград и Сочи стали самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники у россиян, такой вывод сделали аналитики "Яндекс. Путешествий",... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T22:49+0300

2024-03-19T22:49+0300

2024-03-19T22:49+0300

туризм

россия

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Калининград и Сочи стали самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники у россиян, такой вывод сделали аналитики "Яндекс. Путешествий", пишет "Известия".По данным сервиса, авиаперелеты внутри страны выросло на 22%, а среди зарубежных направлений россияне все больше выбирают Белоруссию, Казахстан, Турцию, Китай и Сербию.В десятку самых востребованных направлений для отдыха на майские праздники вошли Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкала, Москва, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Горно-Алтайск.В лидеры заграничных направлений вошли Стамбул, Ереван, Ташкент, Анталья, Минск, Баку, Тбилиси и Дубай.Ранее Минэкономразвития заявил, что планируется запуск прямых авиаперелетов в пять стран: Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Индонезию и Филиппины в 2024 году.

https://1prime.ru/20240209/843025755.html

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туризм, россия