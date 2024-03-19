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Источник сообщил о проблемах с банковскими переводами из России в Турцию

Источник сообщил о проблемах с банковскими переводами из России в Турцию - 19.03.2024, ПРАЙМ

Источник сообщил о проблемах с банковскими переводами из России в Турцию

Подвижек в решении проблем с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T11:04+0300

2024-03-19T11:04+0300

2024-03-19T11:04+0300

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АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Подвижек в решении проблем с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по её урегулированию, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона. "Все ещё есть проблемы с получением платежей из России. Каких-либо подвижек в этом вопросе не наблюдается. Мы не можем сделать каких-либо кардинальных шагов, поскольку сами находимся в финансовой системе (американской - ред.) и можем быть сами подвергнуться санкциям. Говорить о каких-либо сроках решения проблемы сложно, поскольку не известно когда она найдет решение"- сказал собеседник агентства.

турция

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турция, банк, новости