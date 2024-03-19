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Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне госкомпаний
Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне госкомпаний - 19.03.2024, ПРАЙМ
Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне госкомпаний
Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне государственных компаний, заявил глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:53+0300
2024-03-19T17:53+0300
2024-03-19T17:53+0300
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне государственных компаний, заявил глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов."Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", — приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины". По его словам, чтобы разрешить ситуацию, в стране созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. За последний квартал 2023 года было выявлено финансовых нарушений более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
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украина, коррупция на украине, коррупция
Экономика, УКРАИНА, коррупция на Украине, КОРРУПЦИЯ
Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне госкомпаний
Глава "Нафтогаза": Украина известна как страна-коррупционер на уровне госкомпаний
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне государственных компаний, заявил глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов.
"Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", — приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины".
По его словам, чтобы разрешить ситуацию, в стране созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по предотвращению коррупции.
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. За последний квартал 2023 года было выявлено финансовых нарушений более чем на 270 миллионов долларов.
В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.