https://1prime.ru/20240319/ukraina-846488853.html

Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне госкомпаний

Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне госкомпаний - 19.03.2024, ПРАЙМ

Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне госкомпаний

Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне государственных компаний, заявил глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T17:53+0300

2024-03-19T17:53+0300

2024-03-19T17:53+0300

экономика

украина

коррупция на украине

коррупция

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Украина имеет репутацию страны-коррупционера на уровне государственных компаний, заявил глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов."Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", — приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины". По его словам, чтобы разрешить ситуацию, в стране созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. За последний квартал 2023 года было выявлено финансовых нарушений более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.

https://1prime.ru/20240319/spetsoperatsiya-na-ukraine-846478765.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, коррупция на украине, коррупция