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"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой

"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой - 19.03.2024, ПРАЙМ

"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой

Мнения западных союзников по вопросу конфликта на Украине разделились: одни настаивают на увеличении поставок вооружений Киеву, другие призыают к скорейшему... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T09:24+0300

2024-03-19T09:24+0300

2024-03-19T09:24+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мнения западных союзников по вопросу конфликта на Украине разделились: одни настаивают на увеличении поставок вооружений Киеву, другие призыают к скорейшему завершению конфликта. Теперь ЕС готов рассматривать различные условия, а не только "формулу Зеленского", пишет агентство РИА Новости.Так, споры между партиями войны и мира обусловлены главным образом борьбой за лидерство на коллективном Западе. Таким мнением в беседе с агентством поделился замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов."С одной стороны, мы видим нехаризматичного канцлера ФРГ Олафа Шольца, недееспособного президента США Джо Байдена и пытающегося вернуть себе власть Дональда Трампа, который хочет сократить участие Вашингтона в европейской политике. С другой — глава Франции Эммануэль Макрон, объединяющий посредством антироссийской риторики вокруг себя европейские силы", — указал эксперт.Запад пытается поставить Москву перед выбором: либо ядерный апокалипсис, либо прекращение боевых действий. Пока что партия войны сильнее в Европе, но Запад постепенно осознает, что проиграл конфликт стратегически, отмечается в публикации.Политолог заключил, что для прекращения конфликта важно, чтобы политики отказались от антироссийской риторики и поняли озабоченность Москвы. Однако, даже в случае победы Трампа, позиция США не изменится, и они продолжат поддерживать Украину вооружениями и финансами.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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