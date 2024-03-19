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Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве

Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве - 19.03.2024, ПРАЙМ

Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве

Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил во вторник замминистра экономики... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T16:40+0300

2024-03-19T16:40+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил во вторник замминистра экономики страны Тарас Качка. "Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50% расходной части имеем - это финансовая помощь наших партнеров...", - сказал Качка в интервью украинскому телеканалу ТСН, опубликованном в Telegram-канале. "Нет подхода, что апририори будем десятилетиями держатся помощи от партнеров. Будет сложно в любом случае возвращаться (в режим - ред.) самообеспечения … в контексте восстановления экономики, экспортного потенциала, привлечения инвестиций. Интеграция с ЕС будет сложной", - добавил он. Чиновник уточнил, что помощь Киеву идет от Канады, Японии, ЕС, США, по его словам, без этих денег Украина не смогла бы поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе и финансирование образования. Замминистра считает, что власти Украины на данном этапе не имеют простых решений для восстановления государства, общества и бизнеса. Он предположил, что правительству придется увеличивать ставки некоторых налогов, чтобы восполнить проседание в экономике. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, минфин, новости, запад, бюджет украины