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Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве
Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве - 19.03.2024, ПРАЙМ
Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве
Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил во вторник замминистра экономики... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:40+0300
2024-03-19T16:44+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил во вторник замминистра экономики страны Тарас Качка. "Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50% расходной части имеем - это финансовая помощь наших партнеров...", - сказал Качка в интервью украинскому телеканалу ТСН, опубликованном в Telegram-канале. "Нет подхода, что апририори будем десятилетиями держатся помощи от партнеров. Будет сложно в любом случае возвращаться (в режим - ред.) самообеспечения … в контексте восстановления экономики, экспортного потенциала, привлечения инвестиций. Интеграция с ЕС будет сложной", - добавил он. Чиновник уточнил, что помощь Киеву идет от Канады, Японии, ЕС, США, по его словам, без этих денег Украина не смогла бы поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе и финансирование образования. Замминистра считает, что власти Украины на данном этапе не имеют простых решений для восстановления государства, общества и бизнеса. Он предположил, что правительству придется увеличивать ставки некоторых налогов, чтобы восполнить проседание в экономике. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, минфин, новости, запад, бюджет украины
УКРАИНА, Минфин, Новости, ЗАПАД, бюджет Украины
16:40 19.03.2024 (обновлено: 16:44 19.03.2024)
 
Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве

Замглавы Минфина Украины: половина бюджета страны дотируется Западом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил во вторник замминистра экономики страны Тарас Качка.
"Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50% расходной части имеем - это финансовая помощь наших партнеров...", - сказал Качка в интервью украинскому телеканалу ТСН, опубликованном в Telegram-канале.
"Нет подхода, что апририори будем десятилетиями держатся помощи от партнеров. Будет сложно в любом случае возвращаться (в режим - ред.) самообеспечения … в контексте восстановления экономики, экспортного потенциала, привлечения инвестиций. Интеграция с ЕС будет сложной", - добавил он.
Чиновник уточнил, что помощь Киеву идет от Канады, Японии, ЕС, США, по его словам, без этих денег Украина не смогла бы поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе и финансирование образования. Замминистра считает, что власти Украины на данном этапе не имеют простых решений для восстановления государства, общества и бизнеса.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
14:04
Он предположил, что правительству придется увеличивать ставки некоторых налогов, чтобы восполнить проседание в экономике.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
 
УКРАИНАМинфинНовостиЗАПАДбюджет Украины
 
 
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