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Спрогнозирована динамика арендных ставок на подвижной состав в России - 19.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Спрогнозирована динамика арендных ставок на подвижной состав в России
Спрогнозирована динамика арендных ставок на подвижной состав в России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Спрогнозирована динамика арендных ставок на подвижной состав в России
Рост арендных ставок на подвижной состав в России во втором квартале 2024 года, как ожидается, продолжится, динамика будет зависеть от денежно-кредитной... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T07:07+0300
2024-03-19T07:59+0300
экономика
железная дорога
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рост арендных ставок на подвижной состав в России во втором квартале 2024 года, как ожидается, продолжится, динамика будет зависеть от денежно-кредитной политики, стоимости угля и курса рубля, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. "В связи с замедлением перевозочного процесса увеличивается потребность в дополнительном подвижном составе и, к сожалению, тенденция начала этого года говорит о том, что ситуация не улучшается. У самих компаний-операторов растут издержки – сказывается текущий уровень ключевой ставки (рост процентных расходов по кредитам и лизингу с плавающей ставкой), расходы на персонал и ремонт парка. Соответственно, эти затраты в совокупности с выросшей стоимостью самого подвижного состава отражаются на росте арендных ставок. По нашим ожиданиям, во втором квартале рост ставок продолжится", – сказал начальник управления "Газпромбанк Лизинга" по работе с клиентами железнодорожной отрасли Андрей Бочаров. Бочаров отметил, что двумя ключевыми причинами повышенного спроса на подвижной состав являются списание старого парка и увеличение оборота вагона. За 2023 год произведено около 64 тысяч вагонов при списании старого парка в количестве около 26 тысяч единиц. Однако спрос на новые вагоны остается неудовлетворенным. Вагоностроители уже законтрактованы на текущий год, значит объем выпуска составит не меньше показателей 2023 года, добавил Бочаров. При этом списание парка является прогнозируемым показателем, в отличие от оборота вагона, который зависит от многих факторов. Управляющий директор "ВТБ Лизинга" по лизингу подвижного состава Оксана Ивановская подчеркнула, что рост арендных ставок будет зависеть от денежно-кредитной политики, стоимости угля, курса рубля. "Когда ключевая ставка ЦБ снизится, лизинговые и кредитные платежи для бизнеса также снизятся, что с одной стороны вернет рынок к балансу в отношении стоимости владения парком и доходности парка, но с другой стороны может привести к новому витку роста спроса на вагоны и лизинг ж/д", - рассказала она. Ивановская добавила, что, по оценкам "ВТБ Лизинга", объем списания вагонов в 2024 году составит около 29 тысяч вагонов, а прогнозный объем производства - около 60 тысяч вагонов. "Мы видели, что в конце 2023 года все заводы были законтрактованы на 75%. К текущему моменту расторговываются остатки и обсуждается поставка вагонов уже в 2025 году", – заключила Ивановская. Ранее в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) также отмечалось, что предпосылки для роста арендных ставок вагонов в России в текущем году сохраняются из-за сохранения тенденции замедления оборота вагона.
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железная дорога
Экономика, железная дорога
07:07 19.03.2024 (обновлено: 07:59 19.03.2024)
 
Спрогнозирована динамика арендных ставок на подвижной состав в России

Эксперты: рост арендных ставок на подвижной состав в России во втором квартале продолжится

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рост арендных ставок на подвижной состав в России во втором квартале 2024 года, как ожидается, продолжится, динамика будет зависеть от денежно-кредитной политики, стоимости угля и курса рубля, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
"В связи с замедлением перевозочного процесса увеличивается потребность в дополнительном подвижном составе и, к сожалению, тенденция начала этого года говорит о том, что ситуация не улучшается. У самих компаний-операторов растут издержки – сказывается текущий уровень ключевой ставки (рост процентных расходов по кредитам и лизингу с плавающей ставкой), расходы на персонал и ремонт парка. Соответственно, эти затраты в совокупности с выросшей стоимостью самого подвижного состава отражаются на росте арендных ставок. По нашим ожиданиям, во втором квартале рост ставок продолжится", – сказал начальник управления "Газпромбанк Лизинга" по работе с клиентами железнодорожной отрасли Андрей Бочаров.
Бочаров отметил, что двумя ключевыми причинами повышенного спроса на подвижной состав являются списание старого парка и увеличение оборота вагона. За 2023 год произведено около 64 тысяч вагонов при списании старого парка в количестве около 26 тысяч единиц. Однако спрос на новые вагоны остается неудовлетворенным. Вагоностроители уже законтрактованы на текущий год, значит объем выпуска составит не меньше показателей 2023 года, добавил Бочаров.
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При этом списание парка является прогнозируемым показателем, в отличие от оборота вагона, который зависит от многих факторов.
Управляющий директор "ВТБ Лизинга" по лизингу подвижного состава Оксана Ивановская подчеркнула, что рост арендных ставок будет зависеть от денежно-кредитной политики, стоимости угля, курса рубля. "Когда ключевая ставка ЦБ снизится, лизинговые и кредитные платежи для бизнеса также снизятся, что с одной стороны вернет рынок к балансу в отношении стоимости владения парком и доходности парка, но с другой стороны может привести к новому витку роста спроса на вагоны и лизинг ж/д", - рассказала она.
Ивановская добавила, что, по оценкам "ВТБ Лизинга", объем списания вагонов в 2024 году составит около 29 тысяч вагонов, а прогнозный объем производства - около 60 тысяч вагонов. "Мы видели, что в конце 2023 года все заводы были законтрактованы на 75%. К текущему моменту расторговываются остатки и обсуждается поставка вагонов уже в 2025 году", – заключила Ивановская.
Ранее в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) также отмечалось, что предпосылки для роста арендных ставок вагонов в России в текущем году сохраняются из-за сохранения тенденции замедления оборота вагона.
 
Экономикажелезная дорога
 
 
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