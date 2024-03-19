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Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации - 19.03.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T21:25+0300
2024-03-19T21:25+0300
2024-03-19T21:25+0300
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Wikimedia Foundation, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", — рассказал собеседник агентства. О какой именно информации речь, не уточняется. Фонд неоднократно штрафовали в России по этой статье, счет идет на десятки миллионов рублей. Обычно речь идет о неудалении фейков об СВО, информации о запрещенных в РФ организациях экстремистского толка или сведений, "направленных на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий".
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россия, википедия, суд, штраф
РОССИЯ, Википедия, суд, штраф
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
Суд оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление запрещенной информации
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Wikimedia Foundation, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", — рассказал собеседник агентства.
О какой именно информации речь, не уточняется.
Фонд неоднократно штрафовали в России по этой статье, счет идет на десятки миллионов рублей. Обычно речь идет о неудалении фейков об СВО, информации о запрещенных в РФ организациях экстремистского толка или сведений, "направленных на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий".
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