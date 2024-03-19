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"Ничего не оставят": мощь нового российского оружия повергла Запад в шок
"Ничего не оставят": мощь нового российского оружия повергла Запад в шок - 19.03.2024, ПРАЙМ
"Ничего не оставят": мощь нового российского оружия повергла Запад в шок
Вооруженые силы России начали применять в зоне СВО планирующие авиабомбы, они ничего не оставляют от позиций ВСУ, пишет Business Insider. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T11:37+0300
2024-03-19T11:37+0300
2024-03-19T11:37+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вооруженые силы России начали применять в зоне СВО планирующие авиабомбы, они ничего не оставляют от позиций ВСУ, пишет Business Insider."Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка", - рассказал изданию украинский военный.По данным BI, планирующие авиабомбы стали ведущим фактором в наступлении российских сил.Ранее в январе военный эксперт Алексей Леонков назвал в беседе с "Известиями" характеристики планирующей авиабомбы. По его словам, они представляют собой ответ американской технологии JDAM, которая превращает бомбы в высокоточное оружие. При этом российские специалисты сделали лучше, отметил эксперт - поместили специальную технологию, "мозги", не в бомбу, а в самолет-носитель, чтобы устройство не уничтожалось.
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Вооружения, СВО, РОССИЯ, УКРАИНА, СМИ, ВСУ
"Ничего не оставят": мощь нового российского оружия повергла Запад в шок
BI: российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от позиций ВСУ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ.
Вооруженые силы России начали применять в зоне СВО планирующие авиабомбы, они ничего не оставляют от позиций ВСУ, пишет Business Insider
.
"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка", - рассказал изданию украинский военный.
По данным BI, планирующие авиабомбы стали ведущим фактором в наступлении российских сил.
Россия показала себя. В производстве вооружений Западу за ней не угнаться
Ранее в январе военный эксперт Алексей Леонков назвал в беседе с "Известиями" характеристики планирующей авиабомбы. По его словам, они представляют собой ответ американской технологии JDAM, которая превращает бомбы в высокоточное оружие. При этом российские специалисты сделали лучше, отметил эксперт - поместили специальную технологию, "мозги", не в бомбу, а в самолет-носитель, чтобы устройство не уничтожалось.