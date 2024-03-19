https://1prime.ru/20240319/vooruzheniya-846473111.html

Оружие мечты на горизонте. Оно может сбивать дорогие ракеты за копейки

Оружие мечты на горизонте. Оно может сбивать дорогие ракеты за копейки - 19.03.2024, ПРАЙМ

Оружие мечты на горизонте. Оно может сбивать дорогие ракеты за копейки

Западные страны уверены, что лазерное оружие скоро станет крайне востребованным из-за эффективной и дешевой системы противовоздушной обороны. Однако ему не... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T12:17+0300

2024-03-19T12:17+0300

2024-03-19T12:17+0300

вооружения

лазерное оружие

великобритания

запад

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Западные страны уверены, что лазерное оружие скоро станет крайне востребованным из-за эффективной и дешевой системы противовоздушной обороны. Однако ему не гарантируют блестящего будущего, пишет чешское издание Seznam zprávy.Как напоминает издание, недавно британское Минобороны сообщило об испытании лазерного оружия DragonFire, которое может с большого расстояния уничтожать цели "размером с монету". Кроме того, отмечается в материалах, одним из преимуществ такого типа вооружений может быть эффективная ПВО с низкими операционными расходами. Издание добавило, что над созданием лазерного оружия также работают США, Израиль."Однако блестящее будущее лазерному оружию еще не гарантировано", - считалю авторы материалов.Как отмечал специалист из Центра национальной безопасности при университете Колорадо Иэн Бойд, чей прогноз по рынку лазерных вооружений приводит издание, такие вооружения потребляют большое количество энергии, что снижает их эффективность и требует охлаждения. кроме того, подчеркнул эксперт, лазеры смогут поразить цель только после нескольких секунд нацеливания, что будет проблемой во время дождя или тумана.Лазерное оружие относится к оружию на новых физических принципах. Российский лазерный комплекс "Пересвет" не только стоит на боевом дежурстве, но и был испытан на поле боя. Как писала газета "Коммерсант", комплекс в 2020 году использовали для уничтожения беспилотников на юго-западе Сирии.Полный текст читайте на ИноСМИ

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великобритания

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лазерное оружие, великобритания, запад