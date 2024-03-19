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Вкладчики теперь могут оформить и получить страховое возмещение онлайн - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Вкладчики теперь могут оформить и получить страховое возмещение онлайн
Вкладчики теперь могут оформить и получить страховое возмещение онлайн - 19.03.2024, ПРАЙМ
Вкладчики теперь могут оформить и получить страховое возмещение онлайн
Вкладчики лопнувших банков РФ теперь могут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T05:15+0300
2024-03-19T05:15+0300
экономика
банки
страховое возмещение
асв
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вкладчики лопнувших банков РФ теперь могут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал "Госуслуги", и получить выплаты сразу на карту "Мир", соответствующие нормы закона вступили в силу. Закон, который дал клиентам банков возможность подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу в АСВ в дистанционном формате, был принят в марте прошлого года. Вкладчики до вступления в силу его соответствующих положений обращались за возмещением по вкладам в офис АСВ или в уполномоченный банк-агент лично с паспортом, представив заявление и ряд других документов. Теперь подать заявление о выплате возмещения можно как очно, так и удаленно. Сделать это, не приходя в офис, граждане и юридические лица могут через сайт АСВ или портал "Госуслуги" с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В этом случае допускается использование вкладчиком усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписи. Через сайт АСВ можно подать заявление также лишь с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи вкладчика. Помимо этого, через сайт АСВ или через "Госуслуги" можно подать заявление с применением биометрии. При этом гражданам при подаче заявления в электронной форме не нужно будет представлять документы, удостоверяющие личность. Возмещение можно получить на счет, указанный в заявлении. Кроме этого, теперь появилась возможность получить выплату сразу по номеру карты "Мир", для этого гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут предоставить ее реквизиты.
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банки, страховое возмещение, асв
Экономика, Банки, страховое возмещение, АСВ
05:15 19.03.2024
 
Вкладчики теперь могут оформить и получить страховое возмещение онлайн

Вкладчики лопнувших банков смогут оформить и получить страховое возмещение онлайн

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанк
Банк - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вкладчики лопнувших банков РФ теперь могут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал "Госуслуги", и получить выплаты сразу на карту "Мир", соответствующие нормы закона вступили в силу.
Закон, который дал клиентам банков возможность подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу в АСВ в дистанционном формате, был принят в марте прошлого года. Вкладчики до вступления в силу его соответствующих положений обращались за возмещением по вкладам в офис АСВ или в уполномоченный банк-агент лично с паспортом, представив заявление и ряд других документов.
Теперь подать заявление о выплате возмещения можно как очно, так и удаленно. Сделать это, не приходя в офис, граждане и юридические лица могут через сайт АСВ или портал "Госуслуги" с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В этом случае допускается использование вкладчиком усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписи. Через сайт АСВ можно подать заявление также лишь с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи вкладчика. Помимо этого, через сайт АСВ или через "Госуслуги" можно подать заявление с применением биометрии.
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При этом гражданам при подаче заявления в электронной форме не нужно будет представлять документы, удостоверяющие личность.
Возмещение можно получить на счет, указанный в заявлении. Кроме этого, теперь появилась возможность получить выплату сразу по номеру карты "Мир", для этого гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут предоставить ее реквизиты.
 
ЭкономикаБанкистраховое возмещениеАСВ
 
 
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