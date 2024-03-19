https://1prime.ru/20240319/vybory-846461283.html
Эксперты из США высказали свое мнение о выборах президента России
Эксперты из США высказали свое мнение о выборах президента России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Эксперты из США высказали свое мнение о выборах президента России
Явка на состоявшихся в России выборах президента оказалась выше ожидаемой, а у избранного кандидата Владимира Путина - сильная поддержка внутри общества,... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T05:59+0300
2024-03-19T05:59+0300
2024-03-19T06:22+0300
выборы президента россии
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Явка на состоявшихся в России выборах президента оказалась выше ожидаемой, а у избранного кандидата Владимира Путина - сильная поддержка внутри общества, которая заработана, в частности, за счет адаптации к санкциям Запада и экономических успехах, заявили опрошенные РИА Новости эксперты из США. Голосование на выборах президента проходило на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, Путин победил, получив 87,28% голосов избирателей. Его результат рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин набрал 71,31% и 52,9% соответственно. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Путин в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов. Общая явка составила 77,44%."На этих выборах Путин не только набрал на 6% больше голосов, чем ему предсказывали по опросам, проведенным до голосования, но и явка избирателей оказалась на 6% выше ожидаемой", - сказал РИА Новости профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро. Он отметил, что позиции Путина выглядят более сильными, особенно по сравнению с руководством Украины, которое и вовсе решило не проводить выборы. "Думаю, существует сильная внутренняя база поддержки Путина, которая отражена в этих результатах", - сказал агентству главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров. Он отметил, что популярность Путина в России исходит из-за эффективной адаптации к американским санкциям, укреплению торговых связей с БРИКС, а также к экономическим успехам. Российский президент также эффективно защищает интересы безопасности, так как Москва побеждает в военном конфликте на Украине. "В целом Путин является одним из самых успешных лидеров в новейшей истории России", - подчеркнул Кузмаров.
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владимир путин, сша
Выборы президента России, Владимир Путин, США
Эксперты из США высказали свое мнение о выборах президента России
Эксперты из США отметили сильную поддержку Путина россиянами и высокую явку на выборах
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Явка на состоявшихся в России выборах президента оказалась выше ожидаемой, а у избранного кандидата Владимира Путина - сильная поддержка внутри общества, которая заработана, в частности, за счет адаптации к санкциям Запада и экономических успехах, заявили опрошенные РИА Новости эксперты из США.
Голосование на выборах президента проходило на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, Путин победил, получив 87,28% голосов избирателей. Его результат рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин набрал 71,31% и 52,9% соответственно. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Путин в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов. Общая явка составила 77,44%.
"На этих выборах Путин не только набрал на 6% больше голосов, чем ему предсказывали по опросам, проведенным до голосования, но и явка избирателей оказалась на 6% выше ожидаемой", - сказал РИА Новости профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро.
Голосовали за будущее. Что показали президентские выборы в России
Он отметил, что позиции Путина выглядят более сильными, особенно по сравнению с руководством Украины, которое и вовсе решило не проводить выборы.
"Думаю, существует сильная внутренняя база поддержки Путина, которая отражена в этих результатах", - сказал агентству главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров.
Он отметил, что популярность Путина в России исходит из-за эффективной адаптации к американским санкциям, укреплению торговых связей с БРИКС, а также к экономическим успехам. Российский президент также эффективно защищает интересы безопасности, так как Москва побеждает в военном конфликте на Украине.
"В целом Путин является одним из самых успешных лидеров в новейшей истории России", - подчеркнул Кузмаров.