https://1prime.ru/20240319/vybory-846463867.html

Итальянский эксперт прокомментировал выборы в России

Итальянский эксперт прокомментировал выборы в России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Итальянский эксперт прокомментировал выборы в России

Западная концепция демократии не дает возможности западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования россиян, которые сделали выбор в пользу... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T07:12+0300

2024-03-19T07:12+0300

2024-03-19T07:12+0300

выборы президента россии

владимир путин

россия

италия

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РИМ, 19 мар - ПРАЙМ. Западная концепция демократии не дает возможности западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования россиян, которые сделали выбор в пользу преемственности, такое мнение РИА Новости высказал президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani). "Своеобразная либерально-демократическая концепция демократии не позволяет западным аналитикам понять патриотическую составляющую выбора российских граждан. Прочтение, менее склонное к евроатлантической и западной пропаганде и более основанное на знании России и ее внутренней динамики, говорит нам, что воскресное голосование совпадает - из-за текущих исторических условий (санкции, кризис вокруг Украины и геополитический переходный период) с политическим выбором в пользу переизбрания Путина. На данном историческом этапе российские граждане сделали выбор в пользу преемственности", - отметил эксперт. Грациани добавил, что СМИ, которые склонны в большей степени к западной пропаганде, нежели к анализу, рассматривали переизбрание действующего президента как еще один элемент, который подтверждает их тезис о тоталитарной природе российской системы. "Этот тезис являются... принятием желаемого за действительное, который западные СМИ и лидеры поддерживают уже более двадцати лет", - сказал политолог. "Эта преемственность к тому же означает для многоэтнического населения России и для Кремля возможность более быстрого продвижения по пути внутренней модернизации и подтверждения собственной сферы влияния в рамках переустройства глобальной шахматной доски. Вопрос Украины, как и другие потенциальные подобные явления, не сможет помешать роли РФ в новом глобальном контексте, который становится все более полицентричным", - подчеркнул Грациани. Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Путин победил, набрав 87,28% голосов. Общая явка составила 77,44%. Его результат является рекордным в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путина поддержали 71,31% и 52,9% соответственно. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Путин в ЛНР получил 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.

https://1prime.ru/20240319/putin-846461684.html

италия

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владимир путин, россия, италия