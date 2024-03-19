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План Запада по срыву выборов потерпел крах, заявил Рогов - 19.03.2024, ПРАЙМ
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План Запада по срыву выборов потерпел крах, заявил Рогов
План Запада по срыву выборов потерпел крах, заявил Рогов - 19.03.2024, ПРАЙМ
План Запада по срыву выборов потерпел крах, заявил Рогов
Массированные атаки и теракты в приграничных регионах лишь сплотили население России вокруг действующего президента Владимира Путина, план Запада по срыву... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:35+0300
2024-03-19T08:35+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Массированные атаки и теракты в приграничных регионах лишь сплотили население России вокруг действующего президента Владимира Путина, план Запада по срыву выборов на этих территориях страны провалился, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, комментируя прошедшие президентские выборы."Зеленский по команде Запада приказал накануне выборов реализовать план по срыву избирательного процесса в приграничных регионах и посеять панику в целом по стране. Именно поэтому мы стали свидетелями массированных обстрелов, терактов и попыток проникновения диверсантов в приграничных регионах, особенно это касалось ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей. Но западный план, реализуемый военным преступником Зеленским, потерпел крах", - отметил политолог.В этом году Путин лидировал на выборах с самым высоким результатом за всю историю современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. В свою очередь Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Выборы президента впервые прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% протоколов в ЛНР набрал 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
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россия, запад, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, ЗАПАД, Выборы президента РФ
08:35 19.03.2024
 
План Запада по срыву выборов потерпел крах, заявил Рогов

Рогов: план Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыборы президента России в 2024 году
Выборы президента России в 2024 году - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Массированные атаки и теракты в приграничных регионах лишь сплотили население России вокруг действующего президента Владимира Путина, план Запада по срыву выборов на этих территориях страны провалился, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, комментируя прошедшие президентские выборы.
"Зеленский по команде Запада приказал накануне выборов реализовать план по срыву избирательного процесса в приграничных регионах и посеять панику в целом по стране. Именно поэтому мы стали свидетелями массированных обстрелов, терактов и попыток проникновения диверсантов в приграничных регионах, особенно это касалось ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей. Но западный план, реализуемый военным преступником Зеленским, потерпел крах", - отметил политолог.
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Экс-разведчик США охарактеризовал выборы президента России
06:26
В этом году Путин лидировал на выборах с самым высоким результатом за всю историю современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. В свою очередь Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
Выборы президента впервые прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% протоколов в ЛНР набрал 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
 
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