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ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку - 19.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

Банк Японии по итогам мартовского заседания повысил учетную ставку до 0-0,1% с минус 0,1%, что стало первым повышением за 17 лет, следует из заявления... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T17:25+0300

2024-03-19T17:25+0300

2024-03-19T17:25+0300

экономика

япония

процентная ставка

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ТОКИО, 19 мар — ПРАЙМ. Банк Японии по итогам мартовского заседания повысил учетную ставку до 0-0,1% с минус 0,1%, что стало первым повышением за 17 лет, следует из заявления регулятора. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заяви, что политика отрицательных ставок в сочетании с финансированием экономики и удержанием стоимости займов на низком уровне "выполнила свою роль".Банк поднял процентную ставку с -0,1% до 0,1%, что стало первым повышением с 2007 года. До сих пор Япония оставалась единственной страной, где процентная ставка была отрицательной.В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку — на уровне минус 0,1%. Решение ЦБ Японии совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Отмечается, что экономика Японии умеренно восстанавливается: уровень прибыли компаний увеличился, однако на рынке труда отмечается нехватка рабочей силы. Также Банк Японии указывает на сохранение умеренного роста цен в секторе услуг.Отмечается, что Банк Японии пока не будет проводить какие-либо масштабные изменения в кредитной политике, однако будет проводить мониторинг цен.Фондовый индекс Nikkei 225 пока отреагировал незначительным ростом на 0,7%, курс доллара по отношению к иене остается на уровне около 150 иен за 1 доллар США.

https://1prime.ru/20240316/stavka-846384730.html

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япония, процентная ставка