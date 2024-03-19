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ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку - 19.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку
ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку - 19.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку
Банк Японии по итогам мартовского заседания повысил учетную ставку до 0-0,1% с минус 0,1%, что стало первым повышением за 17 лет, следует из заявления... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:25+0300
2024-03-19T17:25+0300
экономика
япония
процентная ставка
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ТОКИО, 19 мар — ПРАЙМ. Банк Японии по итогам мартовского заседания повысил учетную ставку до 0-0,1% с минус 0,1%, что стало первым повышением за 17 лет, следует из заявления регулятора. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заяви, что политика отрицательных ставок в сочетании с финансированием экономики и удержанием стоимости займов на низком уровне "выполнила свою роль".Банк поднял процентную ставку с -0,1% до 0,1%, что стало первым повышением с 2007 года. До сих пор Япония оставалась единственной страной, где процентная ставка была отрицательной.В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку — на уровне минус 0,1%. Решение ЦБ Японии совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Отмечается, что экономика Японии умеренно восстанавливается: уровень прибыли компаний увеличился, однако на рынке труда отмечается нехватка рабочей силы. Также Банк Японии указывает на сохранение умеренного роста цен в секторе услуг.Отмечается, что Банк Японии пока не будет проводить какие-либо масштабные изменения в кредитной политике, однако будет проводить мониторинг цен.Фондовый индекс Nikkei 225 пока отреагировал незначительным ростом на 0,7%, курс доллара по отношению к иене остается на уровне около 150 иен за 1 доллар США.
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япония, процентная ставка
Экономика, ЯПОНИЯ, процентная ставка
17:25 19.03.2024
 
ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

Банк Японии впервые за 17 лет повысил процентную ставку с -0,1% до 0,1%

© flickr.com / OiMax%Банк Японии
%Банк Японии - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© flickr.com / OiMax
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ТОКИО, 19 мар — ПРАЙМ. Банк Японии по итогам мартовского заседания повысил учетную ставку до 0-0,1% с минус 0,1%, что стало первым повышением за 17 лет, следует из заявления регулятора.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заяви, что политика отрицательных ставок в сочетании с финансированием экономики и удержанием стоимости займов на низком уровне "выполнила свою роль".
Банк поднял процентную ставку с -0,1% до 0,1%, что стало первым повышением с 2007 года. До сих пор Япония оставалась единственной страной, где процентная ставка была отрицательной.
В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку — на уровне минус 0,1%.
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Решение ЦБ Японии совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
Отмечается, что экономика Японии умеренно восстанавливается: уровень прибыли компаний увеличился, однако на рынке труда отмечается нехватка рабочей силы. Также Банк Японии указывает на сохранение умеренного роста цен в секторе услуг.
Отмечается, что Банк Японии пока не будет проводить какие-либо масштабные изменения в кредитной политике, однако будет проводить мониторинг цен.
Фондовый индекс Nikkei 225 пока отреагировал незначительным ростом на 0,7%, курс доллара по отношению к иене остается на уровне около 150 иен за 1 доллар США.
 
ЭкономикаЯПОНИЯпроцентная ставка
 
 
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