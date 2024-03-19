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ГД вернула работающим с серебром ювелирам право на "упрощенку" и патент - 19.03.2024, ПРАЙМ
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ГД вернула работающим с серебром ювелирам право на "упрощенку" и патент
ГД вернула работающим с серебром ювелирам право на "упрощенку" и патент - 19.03.2024, ПРАЙМ
ГД вернула работающим с серебром ювелирам право на "упрощенку" и патент
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который возвращает ювелирам, работающим с серебром, право на упрощенную и патентную системы налогообложения... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:38+0300
2024-03-19T14:38+0300
россия
налоговый режим
ювелиры
серебро
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который возвращает ювелирам, работающим с серебром, право на упрощенную и патентную системы налогообложения (УСН и ПСН), и одновременно отменяет льготы по НДС при продаже серебряных слитков. Документ предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям, которые производят или реализуют ювелирные и другие изделия из серебра, право на применение УСН с 1 января 2024 года, то есть задним числом. Для этого они должны не позднее 31 марта уведомить налоговый орган о переходе на такой режим. А с 1 января 2025 года для таких лиц восстанавливается и возможность перехода на ПСН и автоматизированную УСН. Одновременно закон отменяет действующее освобождение от НДС операций по реализации серебра и нулевую ставку этого налога при реализации серебряных слитков физлицам банками, аффинажными организациями и "Гознаком". При этом для золотых слитков льгота по НДС сохраняется. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Реализация этих мер позволит снизить издержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих с серебром, связанные с переходом на общую систему налогообложения, которые привели к сокращению численности работников, а в ряде случаев - к прекращению деятельности, сказано в финансово-экономическом обосновании к закону. Специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли, включая УСН и ПСН, перестали действовать с 1 января 2023 года. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами "Деловой России", состоявшейся в мае 2023 года, поручил правительству рассмотреть возможность вернуть малым и средним предприятиям, работающим с серебром, право на применение специальных налоговых режимов. УСН позволяет платить 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, а при ПСН платится только стоимость патента.
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россия, налоговый режим, ювелиры, серебро
РОССИЯ, налоговый режим, ювелиры, серебро
14:38 19.03.2024
 
ГД вернула работающим с серебром ювелирам право на "упрощенку" и патент

Госдума приняла закон, возвращающий ювелирам по серебру право на УСН и ПСН

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСеребро
Серебро - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 мар ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который возвращает ювелирам, работающим с серебром, право на упрощенную и патентную системы налогообложения (УСН и ПСН), и одновременно отменяет льготы по НДС при продаже серебряных слитков.
Документ предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям, которые производят или реализуют ювелирные и другие изделия из серебра, право на применение УСН с 1 января 2024 года, то есть задним числом. Для этого они должны не позднее 31 марта уведомить налоговый орган о переходе на такой режим. А с 1 января 2025 года для таких лиц восстанавливается и возможность перехода на ПСН и автоматизированную УСН.
Одновременно закон отменяет действующее освобождение от НДС операций по реализации серебра и нулевую ставку этого налога при реализации серебряных слитков физлицам банками, аффинажными организациями и "Гознаком". При этом для золотых слитков льгота по НДС сохраняется.
Гранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
В ГД одобрили возврат работающим с серебром ювелирам права на "упрощенку"
11 марта, 13:34
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Реализация этих мер позволит снизить издержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих с серебром, связанные с переходом на общую систему налогообложения, которые привели к сокращению численности работников, а в ряде случаев - к прекращению деятельности, сказано в финансово-экономическом обосновании к закону.
Специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли, включая УСН и ПСН, перестали действовать с 1 января 2023 года. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами "Деловой России", состоявшейся в мае 2023 года, поручил правительству рассмотреть возможность вернуть малым и средним предприятиям, работающим с серебром, право на применение специальных налоговых режимов.
УСН позволяет платить 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, а при ПСН платится только стоимость патента.
 
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