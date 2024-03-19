https://1prime.ru/20240319/zakharova-846472976.html

Захарова оценила ход выборов президента России в Германии

Захарова оценила ход выборов президента России в Германии - 19.03.2024, ПРАЙМ

Захарова оценила ход выборов президента России в Германии

Президент России Владимир Путин одержал победу на президентских выборах России в Германии - Запад хотел как хуже, а получилось по-нашему, написала в своем... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T12:15+0300

2024-03-19T12:15+0300

2024-03-19T12:15+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одержал победу на президентских выборах России в Германии - Запад хотел как хуже, а получилось по-нашему, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова."А Путин и там (в Германии - ред.) победил на выборах. Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!", - заявила дипломат.Она отметила, что западные силы и заграничные агенты пытались создать антироссийскую истерию вокруг посольства Росии в Берлине, так как именно эта точка должна была превратиться в эпицентр ненависти и злобы в отношении России. "Запугивание соотечественников, антироссийская немецкая пропаганда, призывы к "тупому голосованию", оскорбительные плакаты, фейки", - добавила Захарова.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.Результат Путина является рекордным в современной истории. Ранее самым лучшим результатом были 76,69 процента голосов, тоже полученные Путиным в 2018 году.Кроме того, впервые в выборах президента Российской Федерации поучаствовали новые регионы. Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набрал 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.

https://1prime.ru/20240318/putin-846459922.html

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россия, германия, владимир путин, мария захарова, новости