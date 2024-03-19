https://1prime.ru/20240319/zerno-846477810.html

Эксперт раскрыл последствия введения ЕС пошлин на импорт зерна из России

Эксперт раскрыл последствия введения ЕС пошлин на импорт зерна из России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл последствия введения ЕС пошлин на импорт зерна из России

Пошлины на импорт зерна из России, в случае их введения Евросоюзом, не отразятся на отечественном рынке - рисков нет, а объемы поставляемой туда продукции были... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T13:41+0300

2024-03-19T13:41+0300

2024-03-19T13:42+0300

россия

зерно

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Пошлины на импорт зерна из России, в случае их введения Евросоюзом, не отразятся на отечественном рынке - рисков нет, а объемы поставляемой туда продукции были незначительными, поделился с РИА Новости мнением независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Ранее во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. Как пишет издание, в ближайшие дни Еврокомиссия, как ожидается, введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из этих двух стран. По словам эксперта, Европа никогда не была и не будет приоритетным рынком для зерновых из России. "По этому сезону, с июля месяца, (из России - ред.) было поставлено в европейские страны 1,6 миллиона тонн зерновых. ... Основным покупателем с одним миллионом тонн была Латвия", - пояснил Корбут. Отвечая на вопрос о рисках для России в связи с данными мерами, он сказал, что их нет, поскольку "это слишком маленький объем и нишевый рынок", хоть и неприятно, когда сокращаются возможности экспорта, а также его диверсификации, однако это не критично. В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

https://1prime.ru/20240319/evrosoyuz-846464532.html

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россия, зерно