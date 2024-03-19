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Санкции провалились. Все благодаря "золотой стратегии" Путина
Санкции провалились. Все благодаря "золотой стратегии" Путина - 19.03.2024, ПРАЙМ
Санкции провалились. Все благодаря "золотой стратегии" Путина
Западные санкции против России не оказали никакого влияния, российской золото избежало ограничения и благополучно торгуется. Об этом сообщает издание Asia... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:27+0300
2024-03-19T16:27+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Западные санкции против России не оказали никакого влияния, российской золото избежало ограничения и благополучно торгуется. Об этом сообщает издание Asia Times.Как отмечает автор материалов, рестрикции Запада должны были носить стратегический характер и ударить по среде, в которой Россия осуществляет свою деятельность. Однако санкции практически не затронули рынок золота."Россия готовилась к западным санкциям с 2013 года и сумела изолировать свою экономику, обезопасив ее от операций, для которых необходимы доллары", - пишет издание. - "В начале 2022 года Россия привязала свою валюту, рубль, к золоту, и теперь за 5 000 рублей можно купить унцию чистого золота. План заключался в том, чтобы отказаться от привязанной стоимости и перейти к золотому стандарту с целью сделать рубль надежным заменителем золота по фиксированному курсу".Таким образом, подчеркивает AT, российское золото свободно торгуется по максимальным ценам. Его покупают такие страны, как Китай, Швейцария, ОАЭ."Вот почему глобальные санкции против России ни на что не повлияли", - отмечает автор материалов.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, санкции против рф, владимир путин, золото, мир
Экономика, РОССИЯ, санкции против РФ, Владимир Путин, золото, МИР
Санкции провалились. Все благодаря "золотой стратегии" Путина
AT: все санкции против России не сработали из-за "золотой" стратегии Путина
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ.
Западные санкции против России не оказали никакого влияния, российской золото избежало ограничения и благополучно торгуется. Об этом сообщает издание Asia Times
.
Как отмечает автор материалов, рестрикции Запада должны были носить стратегический характер и ударить по среде, в которой Россия осуществляет свою деятельность. Однако санкции практически не затронули рынок золота.
"Россия готовилась к западным санкциям с 2013 года и сумела изолировать свою экономику, обезопасив ее от операций, для которых необходимы доллары", - пишет издание. - "В начале 2022 года Россия привязала свою валюту, рубль, к золоту, и теперь за 5 000 рублей можно купить унцию чистого золота. План заключался в том, чтобы отказаться от привязанной стоимости и перейти к золотому стандарту с целью сделать рубль надежным заменителем золота по фиксированному курсу".
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Таким образом, подчеркивает AT, российское золото свободно торгуется по максимальным ценам. Его покупают такие страны, как Китай, Швейцария, ОАЭ.
"Вот почему глобальные санкции против России ни на что не повлияли", - отмечает автор материалов.