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Потанин раскрыл подоробности интеграции "Тинькофф" и Росбанка - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Потанин раскрыл подоробности интеграции "Тинькофф" и Росбанка
Потанин раскрыл подоробности интеграции "Тинькофф" и Росбанка - 20.03.2024, ПРАЙМ
Потанин раскрыл подоробности интеграции "Тинькофф" и Росбанка
"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу, интеграция состоится на базе справедливой рыночной... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:05+0300
2024-03-20T14:44+0300
тинькофф
росбанк
банки
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу, интеграция состоится на базе справедливой рыночной оценки, сообщил президент "Интерроса" Владимир Потанин."ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") на прошлой неделе сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого группа проведет допэмиссию акций. Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц."Интеррос" поддержал предложение по интеграции банков "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу", - сообщил Потанин.Глава "Интерроса" считает, что создание объединенной структуры с точки зрения её продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора."Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов", - указал Потанин.По его словам, в настоящее время все параметры будущей банковской группы только обсуждаются. "Но уже сейчас можно сказать, что в ходе интеграции мы сохраним все лучшее, что есть и в Росбанке, и в банке "Тинькофф", которые смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями", - сказал он.Тинькофф" и Росбанк сохранят лицензии, бренды и команды в рамках интеграции, но пока параметры будущей банковской группы только обсуждаются, добавил Потанин.Наблюдательный совет "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") предложит акционерам разместить 130 миллионов акций по цене в 3,4 тысячи рублей за бумагу в рамках допэмиссии, необходимой для покупки Росбанка, общий ее объем может составить около 445 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.Таким образом, объем допэмиссии может составить 445 миллиардов рублей.Для принятия решений созывается внеочередное собрание акционеров "ТКС Холдинга". Оно пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней - 8 мая.
https://1prime.ru/20240319/armeniya-846485607.html
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тинькофф, росбанк, банки
Тинькофф, Росбанк, Банки
14:05 20.03.2024 (обновлено: 14:44 20.03.2024)
 
Потанин раскрыл подоробности интеграции "Тинькофф" и Росбанка

Потанин: интеграция Росбанка и "Тинькофф" состоится на базе справедливой рыночной оценки

© Пресс-служба РосбанкаРосбанк
Росбанк
© Пресс-служба Росбанка
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу, интеграция состоится на базе справедливой рыночной оценки, сообщил президент "Интерроса" Владимир Потанин.
"ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") на прошлой неделе сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого группа проведет допэмиссию акций. Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.
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"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банков "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу", - сообщил Потанин.
Глава "Интерроса" считает, что создание объединенной структуры с точки зрения её продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора.
"Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов", - указал Потанин.
По его словам, в настоящее время все параметры будущей банковской группы только обсуждаются. "Но уже сейчас можно сказать, что в ходе интеграции мы сохраним все лучшее, что есть и в Росбанке, и в банке "Тинькофф", которые смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями", - сказал он.
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Тинькофф" и Росбанк сохранят лицензии, бренды и команды в рамках интеграции, но пока параметры будущей банковской группы только обсуждаются, добавил Потанин.
Наблюдательный совет "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") предложит акционерам разместить 130 миллионов акций по цене в 3,4 тысячи рублей за бумагу в рамках допэмиссии, необходимой для покупки Росбанка, общий ее объем может составить около 445 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
Таким образом, объем допэмиссии может составить 445 миллиардов рублей.
Для принятия решений созывается внеочередное собрание акционеров "ТКС Холдинга". Оно пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней - 8 мая.
 
ТинькоффРосбанкБанки
 
 
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