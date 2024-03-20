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Посол РФ заявил о рекордных поставках углеводородов в Индию

Посол РФ заявил о рекордных поставках углеводородов в Индию - 20.03.2024, ПРАЙМ

Посол РФ заявил о рекордных поставках углеводородов в Индию

Поставки российских углеводородов в Индию выросли в десятки раз, а по итогам 2023 года наблюдаются рекордные показатели в торговле, ее объем составил 65... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T14:19+0300

2024-03-20T14:19+0300

2024-03-20T14:26+0300

экономика

индия

россия

углеводороды

поставки

товарооборот

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Поставки российских углеводородов в Индию выросли в десятки раз, а по итогам 2023 года наблюдаются рекордные показатели в торговле, ее объем составил 65 миллиардов долларов США, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. "В десятки раз выросли поставки российских углеводородов в Индию. В целом, по итогу прошлого года мы зафиксировали очередной рекорд в нашей торговле. Причем рекорд как по сравнению с предыдущим годом, так и в абсолютном выражении. По индийской статистике, в 2023 году объемы российско-индийской торговли — 65 миллиардов долларов США. Никогда такого не было", — сказал Алипов в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что у российско-индийского экономического сотрудничества просматриваются хорошие перспективы, а его двигателем является нефтегазовый сектор. Как следует из ранее опубликованных расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы, по итогам прошлого года импорт Индией российской продукции вырос в 1,8 раза — до 60,1 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на 100 миллиардов долларов. Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза — до 4 миллиардов долларов. Здесь Россия за год поднялась на семь позиций и стала тридцатой. В топ-5 здесь входят США (76 миллиардов долларов), ОАЭ (33 миллиарда долларов), Нидерланды (23 миллиарда долларов), Китай (16 миллиардов долларов) и Британия (12 миллиардов долларов). В результате товарооборот России и Индии увеличился до 65 миллиардов долларов против 37 миллиардов годом ранее, а Россия заняла четвертое место среди основных торговых партнеров Индии, потеснив Саудовскую Аравию. Главным торговым партнером Индии в прошлом году остались США, при этом объем торговли двух стран по итогам года сократился на 9% — до 119 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (-2%, до 116 миллиардов долларов) и ОАЭ (-7%, 78 миллиардов долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией упал за год на 17% — до 44 миллиардов долларов. Во второй пятерке оказались Сингапур (-7%, 34 миллиарда долларов), Ирак (-18%, 33 миллиарда долларов), а также Индонезия (-22%, 30 миллиардов долларов). Нидерланды в 2023 году стали единственным — помимо России — торговым партнером Индии в топ-10, нарастившим товарооборот, — на 17%, до 28,4 миллиарда долларов. Десятку замыкает Южная Корея, торговля которой с Индией сократилась за прошлый год на 2% — до 27,7 миллиарда долларов.

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индия, россия, углеводороды, поставки, товарооборот