https://1prime.ru/20240320/846522960.html

США расширили список санкций против России

США расширили список санкций против России - 20.03.2024, ПРАЙМ

США расширили список санкций против России

Соединенные штаты расширили перечень антироссийских санкций, говорится в публикации Минфина США. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T17:21+0300

2024-03-20T17:21+0300

2024-03-20T17:40+0300

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ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Соединенные штаты расширили перечень антироссийских санкций, говорится в публикации Минфина США.Под ограничения попали Группа компаний "Структура", которая специализируется на разработке программного обеспечения, и Агентство социального проектирования, занимающееся социально-политическими проектами.США также ввели санкции против Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина, которые связаны с обеими компаниями.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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сша, санкции против рф