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США расширили список санкций против России - 20.03.2024, ПРАЙМ
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США расширили список санкций против России
США расширили список санкций против России - 20.03.2024, ПРАЙМ
США расширили список санкций против России
Соединенные штаты расширили перечень антироссийских санкций, говорится в публикации Минфина США. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T17:21+0300
2024-03-20T17:40+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Соединенные штаты расширили перечень антироссийских санкций, говорится в публикации Минфина США.Под ограничения попали Группа компаний "Структура", которая специализируется на разработке программного обеспечения, и Агентство социального проектирования, занимающееся социально-политическими проектами.США также ввели санкции против Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина, которые связаны с обеими компаниями.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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сша, санкции против рф
Политика, США, санкции против РФ
17:21 20.03.2024 (обновлено: 17:40 20.03.2024)
 
США расширили список санкций против России

Минфин США включил в список антироссийских санкций еще два человек и два юрлица

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Соединенные штаты расширили перечень антироссийских санкций, говорится в публикации Минфина США.
Под ограничения попали Группа компаний "Структура", которая специализируется на разработке программного обеспечения, и Агентство социального проектирования, занимающееся социально-политическими проектами.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России
15:16
США также ввели санкции против Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина, которые связаны с обеими компаниями.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
 
ПолитикаСШАсанкции против РФ
 
 
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