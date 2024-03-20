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Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом
Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом - 20.03.2024, ПРАЙМ
Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом
Владимир Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом, набрав 72,3%, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T18:42+0300
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом, набрав 72,3%, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ.Путин (самовыдвиженец) набрал при голосовании за рубежом 72,3% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набрал 2,22% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 1,97% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") — 16,65% голосов. Данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.Результат Путина является рекордным в современной истории. Ранее самым лучшим результатом были 76,69 процента голосов, тоже полученные Путиным в 2018 году.
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россия, владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, Владимир Путин, Выборы президента РФ
Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом
Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом, набрав 72,3%, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ.
Путин (самовыдвиженец) набрал при голосовании за рубежом 72,3% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набрал 2,22% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 1,97% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") — 16,65% голосов. Данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
Результат Путина является рекордным в современной истории. Ранее самым лучшим результатом были 76,69 процента голосов, тоже полученные Путиным в 2018 году.
В Кремле прокомментировали голосование в выборах за рубежом