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Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом

Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом - 20.03.2024, ПРАЙМ

Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом

Владимир Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом, набрав 72,3%, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T18:42+0300

2024-03-20T18:42+0300

2024-03-20T18:49+0300

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России за рубежом, набрав 72,3%, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ.Путин (самовыдвиженец) набрал при голосовании за рубежом 72,3% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набрал 2,22% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 1,97% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") — 16,65% голосов. Данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.Результат Путина является рекордным в современной истории. Ранее самым лучшим результатом были 76,69 процента голосов, тоже полученные Путиным в 2018 году.

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россия, владимир путин, выборы президента рф