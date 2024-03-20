Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240320/846527814.html
Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой"
Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой"
Новые антироссийские санкции демонстрируют "бессильную злобу" американской администрации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T20:10+0300
2024-03-20T20:10+0300
политика
сша
анатолий антонов
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции демонстрируют "бессильную злобу" американской администрации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире", — сказал посол журналистам.Ранее в среду США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, а также двух физлиц, связанных с обеими компаниями, — Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина. Власти США обвинили два российских юридических лица — Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования — в создании сети фейковых сайтов, которые, как утверждается, выдавали себя за интернет-страницы реальных СМИ.
https://1prime.ru/20240320/846522960.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_a140916123e85d488aba7cf75b8dc6b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, анатолий антонов, россия
Политика, США, Анатолий Антонов, РОССИЯ
20:10 20.03.2024
 
Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой"

Антонов: новые санкции США — бессильная злоба американской администрации

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции демонстрируют "бессильную злобу" американской администрации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире", — сказал посол журналистам.
Ранее в среду США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, а также двух физлиц, связанных с обеими компаниями, — Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
США расширили список санкций против России
17:21
Власти США обвинили два российских юридических лица — Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования — в создании сети фейковых сайтов, которые, как утверждается, выдавали себя за интернет-страницы реальных СМИ.
 
ПолитикаСШААнатолий АнтоновРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала