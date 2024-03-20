https://1prime.ru/20240320/846527814.html

Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой"

Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой" - 20.03.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой"

Новые антироссийские санкции демонстрируют "бессильную злобу" американской администрации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T20:10+0300

2024-03-20T20:10+0300

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ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции демонстрируют "бессильную злобу" американской администрации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире", — сказал посол журналистам.Ранее в среду США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, а также двух физлиц, связанных с обеими компаниями, — Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина. Власти США обвинили два российских юридических лица — Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования — в создании сети фейковых сайтов, которые, как утверждается, выдавали себя за интернет-страницы реальных СМИ.

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сша, анатолий антонов, россия