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Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой"
Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой"
Новые антироссийские санкции демонстрируют "бессильную злобу" американской администрации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T20:10+0300
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ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции демонстрируют "бессильную злобу" американской администрации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире", — сказал посол журналистам.Ранее в среду США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, а также двух физлиц, связанных с обеими компаниями, — Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина. Власти США обвинили два российских юридических лица — Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования — в создании сети фейковых сайтов, которые, как утверждается, выдавали себя за интернет-страницы реальных СМИ.
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сша, анатолий антонов, россия
Политика, США, Анатолий Антонов, РОССИЯ
Посол Антонов назвал новые санкции США "бессильной злобой"
Антонов: новые санкции США — бессильная злоба американской администрации
ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции демонстрируют "бессильную злобу" американской администрации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире", — сказал посол журналистам.
Ранее в среду США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, а также двух физлиц, связанных с обеими компаниями, — Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина.
США расширили список санкций против России
Власти США обвинили два российских юридических лица — Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования — в создании сети фейковых сайтов, которые, как утверждается, выдавали себя за интернет-страницы реальных СМИ.