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Правительство отменило запрет на антимонопольные проверки IT-компаний

Правительство отменило запрет на антимонопольные проверки IT-компаний - 20.03.2024, ПРАЙМ

Правительство отменило запрет на антимонопольные проверки IT-компаний

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, сообщает Федеральная антимонопольная служба. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T20:15+0300

2024-03-20T20:15+0300

2024-03-20T20:28+0300

россия

антимонопольные претензии

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, сообщает Федеральная антимонопольная служба."Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", — говорится в сообщении.Соответствующее постановление принято 20 марта и вступает в силу 28 марта.Отмечается, что в ФАС поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов"."Исключение антимонопольного контроля из моратория позволит: эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением; защитить права и интересы граждан и предпринимателей; поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции", — отмечает антимонопольное ведомство.

https://1prime.ru/20240313/846274707.html

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россия, антимонопольные претензии