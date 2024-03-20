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Правительство отменило запрет на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство отменило запрет на антимонопольные проверки IT-компаний - 20.03.2024, ПРАЙМ
Правительство отменило запрет на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, сообщает Федеральная антимонопольная служба. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T20:15+0300
2024-03-20T20:15+0300
2024-03-20T20:28+0300
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, сообщает Федеральная антимонопольная служба."Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", — говорится в сообщении.Соответствующее постановление принято 20 марта и вступает в силу 28 марта.Отмечается, что в ФАС поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов"."Исключение антимонопольного контроля из моратория позволит: эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением; защитить права и интересы граждан и предпринимателей; поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции", — отмечает антимонопольное ведомство.
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россия, антимонопольные претензии
РОССИЯ, Антимонопольные претензии
Правительство отменило запрет на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, сообщает Федеральная антимонопольная служба.
"Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", — говорится в сообщении.
Соответствующее постановление принято 20 марта и вступает в силу 28 марта.
Отмечается, что в ФАС поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов".
"Исключение антимонопольного контроля из моратория позволит: эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением; защитить права и интересы граждан и предпринимателей; поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции", — отмечает антимонопольное ведомство.
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