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Группа "Аэрофлот" представит новое летнее расписание

Группа "Аэрофлот" представит новое летнее расписание - 20.03.2024, ПРАЙМ

Группа "Аэрофлот" представит новое летнее расписание

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" летом будет летать по 269 направлениям, новое сезонное расписание будет действовать с 31 марта по 26 октября,... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T17:52+0300

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" летом будет летать по 269 направлениям, новое сезонное расписание будет действовать с 31 марта по 26 октября, сообщается в пресс-релизе группы."Группа "Аэрофлот" переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября 2024 года. В новом сезоне география полетов "Аэрофлота" и дочерних авиакомпаний "Победа" и "Россия" насчитывает 269 направлений, что на 7% больше, чем в летнем расписании 2023 года. Из них 149 — внутренние маршруты", - говорится в сообщении.Из главного базового аэропорта "Шереметьево" авиакомпании группы будут выполнять полеты более чем по 100 направлениям, а количество маршрутов минуя Москву составит 139.Собственная география полетов авиакомпании "Аэрофлот" в весенне-летнем сезоне включает 127 направлений. Дочерние компании - лоукостер "Победа" и "Россия" – будут обслуживать более чем по 100 направлений каждая.Зарубежные курортные направления из Москвы будут представлены рейсами "Аэрофлота" в Хошимин (Вьетнам), Мале (Мальдивы), Бангкок и Пхукет (Таиланд), Маэ (Сейшелы), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), Анталью, Даламан, Адану, Измир и Бодрум (Турция). Авиакомпания "Россия" в новом сезоне продолжит рейсы в Варадеро (Куба) и Коломбо (Шри-Ланка).

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россия, аэрофлот, новости