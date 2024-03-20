https://1prime.ru/20240320/aktivy-846522077.html

Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву

Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву - 20.03.2024, ПРАЙМ

Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву

Доходы от заблокированных российских активов следует направить на военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:58+0300

2024-03-20T16:58+0300

2024-03-20T17:33+0300

экономика

германия

европа

замороженные российские активы

олаф шольц

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Доходы от заблокированных российских активов следует направить на военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель внес на рассмотрение ЕС соответствующую инициативу.Шольц в ходе выступления в нижней палате парламента ФРГ официально поддержал это предложение."Речь идет о нескольких миллиардах, вероятно, о пяти миллиардах евро в этом году —возможно, о чуть меньшей сумме, —которые в наличии и будут в наличии в будущем. Считаю правильным использовать непредвиденные доходы", — сказал он.По словам немецкого канцлера, эти средства должны пойти на военную поддержку Киева.

https://1prime.ru/20240320/rossiyskie-aktivy-846510051.html

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германия, европа, замороженные российские активы, олаф шольц