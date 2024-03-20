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Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву
Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву - 20.03.2024, ПРАЙМ
Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву
Доходы от заблокированных российских активов следует направить на военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:58+0300
2024-03-20T16:58+0300
2024-03-20T17:33+0300
экономика
германия
европа
замороженные российские активы
олаф шольц
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Доходы от заблокированных российских активов следует направить на военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель внес на рассмотрение ЕС соответствующую инициативу.Шольц в ходе выступления в нижней палате парламента ФРГ официально поддержал это предложение."Речь идет о нескольких миллиардах, вероятно, о пяти миллиардах евро в этом году —возможно, о чуть меньшей сумме, —которые в наличии и будут в наличии в будущем. Считаю правильным использовать непредвиденные доходы", — сказал он.По словам немецкого канцлера, эти средства должны пойти на военную поддержку Киева.
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германия, европа, замороженные российские активы, олаф шольц
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, замороженные российские активы, Олаф Шольц
Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву
Шольц выступил за использование доходов от активов РФ для военной поддержки Украины
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Доходы от заблокированных российских активов следует направить на военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц
Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель внес на рассмотрение ЕС соответствующую инициативу.
Шольц в ходе выступления в нижней палате парламента ФРГ официально поддержал это предложение.
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
"Речь идет о нескольких миллиардах, вероятно, о пяти миллиардах евро в этом году —возможно, о чуть меньшей сумме, —которые в наличии и будут в наличии в будущем. Считаю правильным использовать непредвиденные доходы", — сказал он.
По словам немецкого канцлера, эти средства должны пойти на военную поддержку Киева.