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Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву - 20.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240320/aktivy-846522077.html
Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву
Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву - 20.03.2024, ПРАЙМ
Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву
Доходы от заблокированных российских активов следует направить на военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:58+0300
2024-03-20T17:33+0300
экономика
германия
европа
замороженные российские активы
олаф шольц
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Доходы от заблокированных российских активов следует направить на военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель внес на рассмотрение ЕС соответствующую инициативу.Шольц в ходе выступления в нижней палате парламента ФРГ официально поддержал это предложение."Речь идет о нескольких миллиардах, вероятно, о пяти миллиардах евро в этом году —возможно, о чуть меньшей сумме, —которые в наличии и будут в наличии в будущем. Считаю правильным использовать непредвиденные доходы", — сказал он.По словам немецкого канцлера, эти средства должны пойти на военную поддержку Киева.
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германия, европа, замороженные российские активы, олаф шольц
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, замороженные российские активы, Олаф Шольц
16:58 20.03.2024 (обновлено: 17:33 20.03.2024)
 
Шольц поддержал идею направить доходы от активов РФ на военную помощь Киеву

Шольц выступил за использование доходов от активов РФ для военной поддержки Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Доходы от заблокированных российских активов следует направить на военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц
Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель внес на рассмотрение ЕС соответствующую инициативу.
Шольц в ходе выступления в нижней палате парламента ФРГ официально поддержал это предложение.
Жозеп Боррель
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
13:16
"Речь идет о нескольких миллиардах, вероятно, о пяти миллиардах евро в этом году —возможно, о чуть меньшей сумме, —которые в наличии и будут в наличии в будущем. Считаю правильным использовать непредвиденные доходы", — сказал он.
По словам немецкого канцлера, эти средства должны пойти на военную поддержку Киева.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯЕВРОПАзамороженные российские активыОлаф Шольц
 
 
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