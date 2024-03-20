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Новая идея: на Западе решили "окрасить кровью" российские алмазы

Новая идея: на Западе решили "окрасить кровью" российские алмазы - 20.03.2024, ПРАЙМ

Новая идея: на Западе решили "окрасить кровью" российские алмазы

С начала года вступили в силу новые санкционные ограничения на российские алмазы со стороны стран G7 и Евросоюза. С января был введен прямой запрет на импорт... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T08:08+0300

2024-03-20T08:08+0300

2024-03-20T08:08+0300

мнения аналитиков

санкции против рф

алмазы

россия

запад

бриллианты

?1710911283

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. С начала года вступили в силу новые санкционные ограничения на российские алмазы со стороны стран G7 и Евросоюза. С января был введен прямой запрет на импорт российских алмазов, а с марта - бриллиантов, ограненных из алмазов российского происхождения в других странах на рынки стран G7 и ЕС.Этими действиями наши алмазы пытаются приравнять к кровавым.Основной документ Кимберлийского процесса (КП) – организации, занимающейся контролем за алмазным рынком и осуществляющей международную сертификацию, определяет конфликтные алмазы как необработанные алмазы, которые используются повстанческими движениями для финансирования войн против законных правительств.Членами КП являются алмазодобывающие страны, включая Россию, и страны-импортеры.Схема сертификации КП, предназначенная для исключения присутствия в международной торговле такого рода алмазов, была создана в 2003 году после гражданских войн в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии.Продать на легальных торговых площадках несертифицированные алмазы сейчас практически невозможно. К примеру, международная корпорация De Beers использует блокчейн Tracr - цифровую платформу, позволяющую отслеживать движение природных алмазов от источника до потребителя.По официальным данным КП, к настоящему времени доля "кровавых" алмазов сократилась на мировом рынке до менее одного процента. Однако есть мнение, что на нелегальном рынке их доля составляет около 15%, лишь немного сократившись с того момента, как международное сообщество объявило войну таким камням.После начала СВО Украина, Евросоюз, Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты потребовали осудить Россию и расширить определение Кимберлийского процесса по "кровавым" алмазам в контексте сложившейся ситуации.В частности, представитель Украины предложил две поправки к схеме: расширить определение, включив в него государственные субъекты, а также разрешить странам, присоединившимся к процессу Кимберли, большинством голосов исключать страну, которая нарушает суверенитет другого члена организации.До сих пор по этому вопросу решение не принималось. А значит, по отношению к российским алмазам определение "кровавые" не корректно.Кроме того, есть возможность переориентироваться на другие рынки.Всемирный алмазный совет (WDC), который представлен во всех рабочих группах Кимберлийского процесса и оказывает влияние на его деятельность, принял к сведению заявление лидеров G7 и стремится к взаимодействию с целью поддержки поэтапного введения ограничений на импорт российских алмазов на рынки этих стран.Но при этом приоритетом он считает:- важность предоставления африканским странам-производителям свободы и независимости в проверке и сертификации происхождения необработанных алмазов, добываемых на их территории;- доступ к любым технологическим решениям, которые могут быть использованы для проверки происхождения алмазов, как для крупных, так и для мелких участников отрасли, включая представителей кустарного и мелкомасштабного горнодобывающего сектора.Новые меры должны способствовать, а не ограничивать доступ к рынкам стран G7 для природных алмазов, полученных из ответственных источников.Однако достичь таких условий в краткосрочной перспективе маловероятно, так как, по мнению многих заинтересованных представителей алмазной отрасли, механизм отслеживания алмазов российского происхождения сложный и дорогостоящий.По мнению председателя КП Ахмеда бин Сулайема из ОАЭ, введение санкций в отношении поставок алмазов из России нанесет ущерб африканским добытчикам драгоценных камней (60% от мировой добычи), поскольку санкции приведут к нарушению глобальной цепочки поставок и дополнительным затратам по отслеживанию для алмазодобывающих стран.Такого же мнения придерживаются ведущие производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond. Они предупреждают, что санкции против российских алмазов могут привести к чрезвычайному росту стоимости африканских драгоценных камней.В этом контексте можно допустить увеличение доли алмазов на нелегальном рынке, но они необязательно будут "кровавыми".С учетом высокой рыночной доли российских алмазов на мировом рынке (35%) и качества продукции оттеснить их с мирового рынка невозможно.Санкции в краткосрочной перспективе могут ограничить поставки лишь крупных камней, не затронув более массовый сегмент из-за дороговизны их отслеживания.При этом запрет ЕС не распространяется на промышленные алмазы и личные ювелирные украшения лиц, пересекающих границу.

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Ирина Белова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ирина Белова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

мнения аналитиков, санкции против рф, алмазы, россия, запад, бриллианты