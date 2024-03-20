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Рынок пал: инвесторы спешат избавиться от акций - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Рынок пал: инвесторы спешат избавиться от акций
Рынок пал: инвесторы спешат избавиться от акций - 20.03.2024, ПРАЙМ
Рынок пал: инвесторы спешат избавиться от акций
Российский фондовые индексы снизились до минимумов за две недели, реагируя на указ президента, допускающий сделки ПИФ, которые содержат акции стратегических... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T08:50+0300
2024-03-20T08:50+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
торги
акции
нефть
?1710913826
МОСКВА. 20 мар - ПРАЙМ. Российский фондовые индексы снизились до минимумов за две недели, реагируя на указ президента, допускающий сделки ПИФ, которые содержат акции стратегических предприятий, если они владеют не более 1% капитала в тех или иных стратегических компаниях. Как следствие, выросли опасения существенного увеличения объемов продаж, и инвесторы поспешили избавиться от акций крупнейших компаний, что оказало давление на широкий рынок. Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,95%, до 3264,97 п., индекс РТС упал на 1,59%, до 1111,56 п. на фоне ослабления рубля к корзине валют.В аутсайдерах оказались представители нефтегазового сектора, несмотря на повышение нефтяных котировок. Данные Американского института нефти (API) вновь указали на недельное сокращение запасов сырой нефти в США, на 1,519 млн баррелей, вопреки прогнозу, предполагавшему рост на 0,077 млн баррелей, что свидетельствует в пользу дальнейшего роста стоимости "черного золота". Тем не менее для российских нефтяников этот позитивный фактор отчасти нивелируется тем фактом, что Индия наращивает закупки нефти у США на фоне ужесточения санкций против России. Напомним, что на долю Индии пришлось 38% в общем объёме российского экспорта нефти в 2023 году, поэтому потенциальное сокращение закупок Индией приведет к сжатию доходов российских нефтяников.Акционеры НОВАТЭКа утвердили дивиденды за 2023 год в размере 44,09 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность немногим более 3% по текущим котировкам.Наблюдательный совет Сбербанка назначил годовое собрание акционеров на 21 июня, что разочаровало инвесторов, которые ожидали дату ГОСА в мае и, соответственно, выплату дивидендов ещё до экспирации июньского фьючерса.Генеральный директор Аэрофлота сообщил о переносе сроков поставок отечественных самолетов из-за "дополнительных работ и испытаний" SJ-100 и МС-21. Аэрофлот не видит ничего критичного в отсрочке, но мы полагаем, что увеличение сроков поставок российских самолетов и проблемы с обслуживанием зарубежных лайнеров будут оказывать давление на сектор.Принадлежащая АФК "Система" лизинговая компания Европлан объявила о намерении провести IPO на МосБирже. Листинг и начало торгов ожидаются в конце марта.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, торги, акции, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Торги, Акции, Нефть
08:50 20.03.2024
 

Рынок пал: инвесторы спешат избавиться от акций

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА. 20 мар - ПРАЙМ. Российский фондовые индексы снизились до минимумов за две недели, реагируя на указ президента, допускающий сделки ПИФ, которые содержат акции стратегических предприятий, если они владеют не более 1% капитала в тех или иных стратегических компаниях. Как следствие, выросли опасения существенного увеличения объемов продаж, и инвесторы поспешили избавиться от акций крупнейших компаний, что оказало давление на широкий рынок. Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,95%, до 3264,97 п., индекс РТС упал на 1,59%, до 1111,56 п. на фоне ослабления рубля к корзине валют.
В аутсайдерах оказались представители нефтегазового сектора, несмотря на повышение нефтяных котировок. Данные Американского института нефти (API) вновь указали на недельное сокращение запасов сырой нефти в США, на 1,519 млн баррелей, вопреки прогнозу, предполагавшему рост на 0,077 млн баррелей, что свидетельствует в пользу дальнейшего роста стоимости "черного золота". Тем не менее для российских нефтяников этот позитивный фактор отчасти нивелируется тем фактом, что Индия наращивает закупки нефти у США на фоне ужесточения санкций против России. Напомним, что на долю Индии пришлось 38% в общем объёме российского экспорта нефти в 2023 году, поэтому потенциальное сокращение закупок Индией приведет к сжатию доходов российских нефтяников.
Акционеры НОВАТЭКа утвердили дивиденды за 2023 год в размере 44,09 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность немногим более 3% по текущим котировкам.
Наблюдательный совет Сбербанка назначил годовое собрание акционеров на 21 июня, что разочаровало инвесторов, которые ожидали дату ГОСА в мае и, соответственно, выплату дивидендов ещё до экспирации июньского фьючерса.
Генеральный директор Аэрофлота сообщил о переносе сроков поставок отечественных самолетов из-за "дополнительных работ и испытаний" SJ-100 и МС-21. Аэрофлот не видит ничего критичного в отсрочке, но мы полагаем, что увеличение сроков поставок российских самолетов и проблемы с обслуживанием зарубежных лайнеров будут оказывать давление на сектор.
Принадлежащая АФК "Система" лизинговая компания Европлан объявила о намерении провести IPO на МосБирже. Листинг и начало торгов ожидаются в конце марта.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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