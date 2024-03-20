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Эмоции зашкаливают: рынок резко пошел вниз - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Эмоции зашкаливают: рынок резко пошел вниз
Эмоции зашкаливают: рынок резко пошел вниз - 20.03.2024, ПРАЙМ
Эмоции зашкаливают: рынок резко пошел вниз
Индекс Мосбиржи на старте вторника спокойно курсировал на 3300 п., но во второй половине дня резко пошел вниз. Падение достигало 1,5%, и отскочить удалось лишь... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:51+0300
2024-03-20T09:51+0300
индекс мосбиржи
мнения аналитиков
акции
курсы валют
ставка банка россии
?1710917489
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на старте вторника спокойно курсировал на 3300 п., но во второй половине дня резко пошел вниз. Падение достигало 1,5%, и отскочить удалось лишь на подступах к 3250 п. Резкие распродажи на рынке вызваны исключением ПИФов из ограничений на продажу акций стратегических компаний. Участники рынка сразу испугались фактора "выхода нерезидентов". Здесь больше эмоций, а ребалансировка фондов может завершиться в ближайшие дни. Тренд вверх в индексе по-прежнему вверх, поддержка на 3200 п., а ориентир на конец года выше 3600 п.На негативном фоне вновь выделялись акции ИТ-сектора, там продолжилось ралли. Обновлены многолетние максимумы в Яндексе, X5 Group, Ozon, а в бумагах Группы позитив удалось перевалить за исторические вершины. В акциях ТКС Холдинга (экс-расписки TCS Group) был ударный день — +6% при обороте свыше 33 млрд руб., что составило четверть всей биржевой ликвидности на рынке. Опережающие тенденции в высокотехнологичных бумагах могут продолжиться, правда, после их планового взлета с начала года потенциал сильно снизился.Рубль закрылся с потерями в районе процента относительно мировых валют несмотря на подорожание нефти Brent до максимумов октября 2023 г., выше $87. Доллар вернулся на 92,5. Здесь сказалась общая нервозность от рынка акций. Ожидается стабилизация курса, и причин для девальвации нет. В пятницу ЦБ огласит ставку, и она наверняка сохранится на 16%, а это фактор за рубль.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индекс мосбиржи, мнения аналитиков, акции, курсы валют, ставка банка россии
индекс Мосбиржи, Мнения аналитиков, Акции, Курсы валют, ставка Банка России
09:51 20.03.2024
 

Эмоции зашкаливают: рынок резко пошел вниз

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на старте вторника спокойно курсировал на 3300 п., но во второй половине дня резко пошел вниз. Падение достигало 1,5%, и отскочить удалось лишь на подступах к 3250 п. Резкие распродажи на рынке вызваны исключением ПИФов из ограничений на продажу акций стратегических компаний. Участники рынка сразу испугались фактора "выхода нерезидентов". Здесь больше эмоций, а ребалансировка фондов может завершиться в ближайшие дни. Тренд вверх в индексе по-прежнему вверх, поддержка на 3200 п., а ориентир на конец года выше 3600 п.
На негативном фоне вновь выделялись акции ИТ-сектора, там продолжилось ралли. Обновлены многолетние максимумы в Яндексе, X5 Group, Ozon, а в бумагах Группы позитив удалось перевалить за исторические вершины. В акциях ТКС Холдинга (экс-расписки TCS Group) был ударный день — +6% при обороте свыше 33 млрд руб., что составило четверть всей биржевой ликвидности на рынке. Опережающие тенденции в высокотехнологичных бумагах могут продолжиться, правда, после их планового взлета с начала года потенциал сильно снизился.
Рубль закрылся с потерями в районе процента относительно мировых валют несмотря на подорожание нефти Brent до максимумов октября 2023 г., выше $87. Доллар вернулся на 92,5. Здесь сказалась общая нервозность от рынка акций. Ожидается стабилизация курса, и причин для девальвации нет. В пятницу ЦБ огласит ставку, и она наверняка сохранится на 16%, а это фактор за рубль.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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