Эмоции зашкаливают: рынок резко пошел вниз - 20.03.2024, ПРАЙМ
Эмоции зашкаливают: рынок резко пошел вниз
Индекс Мосбиржи на старте вторника спокойно курсировал на 3300 п., но во второй половине дня резко пошел вниз. Падение достигало 1,5%, и отскочить удалось лишь... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:51+0300
2024-03-20T09:51+0300
2024-03-20T09:51+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на старте вторника спокойно курсировал на 3300 п., но во второй половине дня резко пошел вниз. Падение достигало 1,5%, и отскочить удалось лишь на подступах к 3250 п. Резкие распродажи на рынке вызваны исключением ПИФов из ограничений на продажу акций стратегических компаний. Участники рынка сразу испугались фактора "выхода нерезидентов". Здесь больше эмоций, а ребалансировка фондов может завершиться в ближайшие дни. Тренд вверх в индексе по-прежнему вверх, поддержка на 3200 п., а ориентир на конец года выше 3600 п.На негативном фоне вновь выделялись акции ИТ-сектора, там продолжилось ралли. Обновлены многолетние максимумы в Яндексе, X5 Group, Ozon, а в бумагах Группы позитив удалось перевалить за исторические вершины. В акциях ТКС Холдинга (экс-расписки TCS Group) был ударный день — +6% при обороте свыше 33 млрд руб., что составило четверть всей биржевой ликвидности на рынке. Опережающие тенденции в высокотехнологичных бумагах могут продолжиться, правда, после их планового взлета с начала года потенциал сильно снизился.Рубль закрылся с потерями в районе процента относительно мировых валют несмотря на подорожание нефти Brent до максимумов октября 2023 г., выше $87. Доллар вернулся на 92,5. Здесь сказалась общая нервозность от рынка акций. Ожидается стабилизация курса, и причин для девальвации нет. В пятницу ЦБ огласит ставку, и она наверняка сохранится на 16%, а это фактор за рубль.
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на старте вторника спокойно курсировал на 3300 п., но во второй половине дня резко пошел вниз. Падение достигало 1,5%, и отскочить удалось лишь на подступах к 3250 п. Резкие распродажи на рынке вызваны исключением ПИФов из ограничений на продажу акций стратегических компаний. Участники рынка сразу испугались фактора "выхода нерезидентов". Здесь больше эмоций, а ребалансировка фондов может завершиться в ближайшие дни. Тренд вверх в индексе по-прежнему вверх, поддержка на 3200 п., а ориентир на конец года выше 3600 п.
На негативном фоне вновь выделялись акции ИТ-сектора, там продолжилось ралли. Обновлены многолетние максимумы в Яндексе, X5 Group, Ozon, а в бумагах Группы позитив удалось перевалить за исторические вершины. В акциях ТКС Холдинга (экс-расписки TCS Group) был ударный день — +6% при обороте свыше 33 млрд руб., что составило четверть всей биржевой ликвидности на рынке. Опережающие тенденции в высокотехнологичных бумагах могут продолжиться, правда, после их планового взлета с начала года потенциал сильно снизился.
Рубль закрылся с потерями в районе процента относительно мировых валют несмотря на подорожание нефти Brent до максимумов октября 2023 г., выше $87. Доллар вернулся на 92,5. Здесь сказалась общая нервозность от рынка акций. Ожидается стабилизация курса, и причин для девальвации нет. В пятницу ЦБ огласит ставку, и она наверняка сохранится на 16%, а это фактор за рубль.
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