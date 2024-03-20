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Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию
Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию - 20.03.2024, ПРАЙМ
Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию
Ряд частных топливных трейдеров учредил Ассоциацию товарных брокеров (АТБ), которая будет действовать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой... | 20.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ряд частных топливных трейдеров учредил Ассоциацию товарных брокеров (АТБ), которая будет действовать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), следует из пресс-релиза новой ассоциации. "Ассоциация Товарных Брокеров" создается на топливной бирже. 4 марта 2024 года представители крупнейших товарных брокеров СПБМТСБ провели учредительное собрание, на котором приняли решение создать отраслевую ассоциацию", - говорится в сообщении. Уточняется, что завершение регистрации организации в Минюсте ожидают в апреле. Учредителями ассоциации выступили "Алгоритм Топливный Интегратор", "Руант", "Петролеум Трейдинг", "Мосрегионгаз" и "Топливная компания "Транзит Сити". Целью ассоциации станет содействие развитию товарного рынка, организация диалога с регуляторами, а также защита интересов участников торгов, добавлено в релизе. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, создана в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Первые торги газом стартовали в 2014 году.
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россия, спбмтсб, новости
РОССИЯ, СПбМТСБ, Новости
16:54 20.03.2024 (обновлено: 16:55 20.03.2024)
 
Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию

Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ организовали "Ассоциацию Товарных Брокеров"

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ряд частных топливных трейдеров учредил Ассоциацию товарных брокеров (АТБ), которая будет действовать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), следует из пресс-релиза новой ассоциации.
"Ассоциация Товарных Брокеров" создается на топливной бирже. 4 марта 2024 года представители крупнейших товарных брокеров СПБМТСБ провели учредительное собрание, на котором приняли решение создать отраслевую ассоциацию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что завершение регистрации организации в Минюсте ожидают в апреле.
Нефтепереработка
Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ в феврале увеличились
1 марта, 17:56
Учредителями ассоциации выступили "Алгоритм Топливный Интегратор", "Руант", "Петролеум Трейдинг", "Мосрегионгаз" и "Топливная компания "Транзит Сити".
Целью ассоциации станет содействие развитию товарного рынка, организация диалога с регуляторами, а также защита интересов участников торгов, добавлено в релизе.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, создана в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Первые торги газом стартовали в 2014 году.
 
РОССИЯСПбМТСБНовости
 
 
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