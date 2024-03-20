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Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию

Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию - 20.03.2024, ПРАЙМ

Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию

Ряд частных топливных трейдеров учредил Ассоциацию товарных брокеров (АТБ), которая будет действовать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:54+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ряд частных топливных трейдеров учредил Ассоциацию товарных брокеров (АТБ), которая будет действовать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), следует из пресс-релиза новой ассоциации. "Ассоциация Товарных Брокеров" создается на топливной бирже. 4 марта 2024 года представители крупнейших товарных брокеров СПБМТСБ провели учредительное собрание, на котором приняли решение создать отраслевую ассоциацию", - говорится в сообщении. Уточняется, что завершение регистрации организации в Минюсте ожидают в апреле. Учредителями ассоциации выступили "Алгоритм Топливный Интегратор", "Руант", "Петролеум Трейдинг", "Мосрегионгаз" и "Топливная компания "Транзит Сити". Целью ассоциации станет содействие развитию товарного рынка, организация диалога с регуляторами, а также защита интересов участников торгов, добавлено в релизе. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, создана в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Первые торги газом стартовали в 2014 году.

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