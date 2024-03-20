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Полет в экономклассе подорожал с начала года на 12 процентов - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Полет в экономклассе подорожал с начала года на 12 процентов
Полет в экономклассе подорожал с начала года на 12 процентов - 20.03.2024, ПРАЙМ
Полет в экономклассе подорожал с начала года на 12 процентов
Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 12 по 18 марта выросла в среднем на 7%, а с начала года — на 12%, сообщает Росстат. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T19:26+0300
2024-03-20T19:27+0300
экономика
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 12 по 18 марта выросла в среднем на 7%, а с начала года — на 12%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 12 по 18 марта — прим. ред.) изменилась на +7,0%", — сообщает ведомство. За отчетный период средняя стоимость проживания в гостиницах с четырьмя-пятью звездами выросла на 0,8%, гостиницах с двумя и тремя звездами — на 0,6%, гостиницах с одной звездой или в мотелях — на 0,5%. Путевки в санатории подорожали на 0,3%, проживание в хостелах — на 0,1%. При этом путевки в дома отдыха, пансионаты снизились в цене на 0,02%. С начала года стоимость проживания в хостеле выросла на 1,7%, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 2,07%, с двумя звездами — на 4,6%, с тремя звездами — на 5,9%, в санаториях — на 6,1%, а в домах отдыха и пансионатах — на 4,8%. Больше всего с начала года подорожало размещение в отелях с четырьмя-пятью звездами — на 6,8%.
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россия, росстат, авиабилеты, цены на авиабилеты, проживание
Экономика, РОССИЯ, Росстат, авиабилеты, цены на авиабилеты, проживание
19:26 20.03.2024 (обновлено: 19:27 20.03.2024)
 
Полет в экономклассе подорожал с начала года на 12 процентов

Росстат: полет в экономклассе по России за неделю подорожал в среднем на 7%

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 12 по 18 марта выросла в среднем на 7%, а с начала года — на 12%, сообщает Росстат.
"Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 12 по 18 марта — прим. ред.) изменилась на +7,0%", — сообщает ведомство.
За отчетный период средняя стоимость проживания в гостиницах с четырьмя-пятью звездами выросла на 0,8%, гостиницах с двумя и тремя звездами — на 0,6%, гостиницах с одной звездой или в мотелях — на 0,5%. Путевки в санатории подорожали на 0,3%, проживание в хостелах — на 0,1%. При этом путевки в дома отдыха, пансионаты снизились в цене на 0,02%.
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С начала года стоимость проживания в хостеле выросла на 1,7%, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 2,07%, с двумя звездами — на 4,6%, с тремя звездами — на 5,9%, в санаториях — на 6,1%, а в домах отдыха и пансионатах — на 4,8%.
Больше всего с начала года подорожало размещение в отелях с четырьмя-пятью звездами — на 6,8%.
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатавиабилетыцены на авиабилетыпроживание
 
 
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