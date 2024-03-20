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Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 65 тысяч рублей за тонну

Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 65 тысяч рублей за тонну - 20.03.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 65 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду поднялась более чем на 1%, превысив 65 тысяч рублей за... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T14:41+0300

2024-03-20T14:41+0300

2024-03-20T14:41+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду поднялась более чем на 1%, превысив 65 тысяч рублей за тонну впервые с прошлого сентября, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торговой сессии подорожал на 1,29%, до 65 399 рублей за тонну. В последний раз стоимость тонны Аи-95 превышала отметку в 65 тысяч рублей 21 сентября прошлого года. Бензин Аи-92 в свою очередь подорожал на 1,25%, до 52 505 рублей за тонну. Исторический максимум для Аи-92 составляет 70 508 рублей за тонну, для Аи-95 - 76 876 рублей. Рекорды были достигнуты в прошлом году - 18 и 7 сентября соответственно. Дизельное топливо также подорожало в среду. Цена на летнее дизтопливо выросла на 0,4%, до 66 272 рублей за тонну, на межсезонное - на 1,86%, до 67 445 рублей. Стоимость зимнего дизтоплива выросла на 0,6% - до 66 860 рублей за тонну. Мазут по итогам торговой сессии потерял в цене 0,97%, подешевев до 28 818 рублей за тонну, авиакеросин - 2,71%, опустившись до 76 871 рубля. В то же время подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГи): их цена поднялась сразу на 3,43%, до 20 279 рублей за тонну. Кабмин РФ ранее ввел запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%. Ранее он уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизтоплива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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россия, бензин, цена