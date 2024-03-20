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США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов, пишут СМИ
США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов, пишут СМИ - 20.03.2024, ПРАЙМ
США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов, пишут СМИ
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением президентских выборов в России и поразил этим союзников, пишет | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:59+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением президентских выборов в России и поразил этим союзников, пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники."Указание США застало всех врасплох", — говорится в публикации.В публикации отмечается, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь раскритиковал голосование, но добавил, что "Путин – президент России. Такова реальность".Ранее американская сторона заявляла, что не намерена поздравлять российского лидера, так как выборы "не соответствовали каким-либо критериям справедливости".По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, прошедщ=шие выборы в России были демократичными, конкурентными и прозрачными. Российская избирательная система стабильна, высокотехнологична и удобна для людей, заметила она.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.
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США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов, пишут СМИ
La Reppublica: Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением российских выборов
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением президентских выборов в России и поразил этим союзников, пишет итальянская газета La Repubblica
со ссылкой на источники.
"Указание США застало всех врасплох", — говорится в публикации.
В публикации отмечается, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь раскритиковал голосование, но добавил, что "Путин – президент России. Такова реальность".
Итальянский эксперт прокомментировал выборы в России
Ранее американская сторона заявляла, что не намерена поздравлять российского лидера, так как выборы "не соответствовали каким-либо критериям справедливости".
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, прошедщ=шие выборы в России были демократичными, конкурентными и прозрачными. Российская избирательная система стабильна, высокотехнологична и удобна для людей, заметила она.
Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.