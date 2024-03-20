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Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов

Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов - 20.03.2024, ПРАЙМ

Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов

Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое - до 24,1%, следует из презентации Минэнерго РФ, представленной на комитете... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:28+0300

2024-03-20T10:28+0300

2024-03-20T10:37+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое - до 24,1%, следует из презентации Минэнерго РФ, представленной на комитете Госдумы по энергетике.Согласно одному из слайдов, доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2022 году составила 49,2%.

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россия, уголь, новости