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Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов
Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов - 20.03.2024, ПРАЙМ
Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов
Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое - до 24,1%, следует из презентации Минэнерго РФ, представленной на комитете... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:28+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое - до 24,1%, следует из презентации Минэнерго РФ, представленной на комитете Госдумы по энергетике.Согласно одному из слайдов, доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2022 году составила 49,2%.
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Энергетика, РОССИЯ, уголь, Новости
10:28 20.03.2024 (обновлено: 10:37 20.03.2024)
 
Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов

Минэнерго: доля экспорта угля из РФ в недружественные страны упала до 18% в с 39,8%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое - до 24,1%, следует из презентации Минэнерго РФ, представленной на комитете Госдумы по энергетике.
Согласно одному из слайдов, доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2022 году составила 49,2%.
 
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