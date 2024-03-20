https://1prime.ru/20240320/energetika-846503702.html
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах - 20.03.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах
На восстановление энергообъектов в новых регионах в 2023 году было направлено 16 миллиардов рублей из внебюджетных источников и 5,5 миллиарда рублей из бюджета, | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:10+0300
2024-03-20T11:10+0300
2024-03-20T11:10+0300
энергетика
николай шульгинов
минэнерго рф
бюджет
новые регионы рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/00/842620067_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aebad4c8b62bd4e3f050458f8578da4c.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. На восстановление энергообъектов в новых регионах в 2023 году было направлено 16 миллиардов рублей из внебюджетных источников и 5,5 миллиарда рублей из бюджета, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. "По развитию новых регионов. Интеграция энергетики в новых регионах продолжается... По итогам 2023 года на восстановление направлено 16 миллиардов из внебюджетных источников, из федерального бюджета 5,5 миллиарда", - сказал Шульгинов, выступая на комитете Госдумы по энергетике.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/00/842620067_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_3c698dc987d91683a327e0252ec01646.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай шульгинов, минэнерго рф, бюджет, новые регионы рф
Энергетика, Николай Шульгинов, Минэнерго РФ, бюджет, новые регионы РФ
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах
Шульгинов: на восстановление энергетики в новых регионах в 2023 году выделили 5,5 млрд руб
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. На восстановление энергообъектов в новых регионах в 2023 году было направлено 16 миллиардов рублей из внебюджетных источников и 5,5 миллиарда рублей из бюджета, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
"По развитию новых регионов. Интеграция энергетики в новых регионах продолжается... По итогам 2023 года на восстановление направлено 16 миллиардов из внебюджетных источников, из федерального бюджета 5,5 миллиарда", - сказал Шульгинов, выступая на комитете Госдумы по энергетике.