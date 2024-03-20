Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240320/energetika-846503702.html
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах - 20.03.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах
На восстановление энергообъектов в новых регионах в 2023 году было направлено 16 миллиардов рублей из внебюджетных источников и 5,5 миллиарда рублей из бюджета, | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:10+0300
2024-03-20T11:10+0300
энергетика
николай шульгинов
минэнерго рф
бюджет
новые регионы рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/00/842620067_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aebad4c8b62bd4e3f050458f8578da4c.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. На восстановление энергообъектов в новых регионах в 2023 году было направлено 16 миллиардов рублей из внебюджетных источников и 5,5 миллиарда рублей из бюджета, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. "По развитию новых регионов. Интеграция энергетики в новых регионах продолжается... По итогам 2023 года на восстановление направлено 16 миллиардов из внебюджетных источников, из федерального бюджета 5,5 миллиарда", - сказал Шульгинов, выступая на комитете Госдумы по энергетике.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/00/842620067_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_3c698dc987d91683a327e0252ec01646.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
николай шульгинов, минэнерго рф, бюджет, новые регионы рф
Энергетика, Николай Шульгинов, Минэнерго РФ, бюджет, новые регионы РФ
11:10 20.03.2024
 
Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах

Шульгинов: на восстановление энергетики в новых регионах в 2023 году выделили 5,5 млрд руб

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Церемония открытия экспозиции Минэнерго России
Выставка Россия. Церемония открытия экспозиции Минэнерго России
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. На восстановление энергообъектов в новых регионах в 2023 году было направлено 16 миллиардов рублей из внебюджетных источников и 5,5 миллиарда рублей из бюджета, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
"По развитию новых регионов. Интеграция энергетики в новых регионах продолжается... По итогам 2023 года на восстановление направлено 16 миллиардов из внебюджетных источников, из федерального бюджета 5,5 миллиарда", - сказал Шульгинов, выступая на комитете Госдумы по энергетике.
 
ЭнергетикаНиколай ШульгиновМинэнерго РФбюджетновые регионы РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала