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Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах

Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах - 20.03.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, выделенная на восстановление энергетики в новых регионах

На восстановление энергообъектов в новых регионах в 2023 году было направлено 16 миллиардов рублей из внебюджетных источников и 5,5 миллиарда рублей из бюджета, | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T11:10+0300

2024-03-20T11:10+0300

2024-03-20T11:10+0300

энергетика

николай шульгинов

минэнерго рф

бюджет

новые регионы рф

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. На восстановление энергообъектов в новых регионах в 2023 году было направлено 16 миллиардов рублей из внебюджетных источников и 5,5 миллиарда рублей из бюджета, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. "По развитию новых регионов. Интеграция энергетики в новых регионах продолжается... По итогам 2023 года на восстановление направлено 16 миллиардов из внебюджетных источников, из федерального бюджета 5,5 миллиарда", - сказал Шульгинов, выступая на комитете Госдумы по энергетике.

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николай шульгинов, минэнерго рф, бюджет, новые регионы рф