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В Минэнерго раскрыли динамику роста энергопотребления в России
В Минэнерго раскрыли динамику роста энергопотребления в России - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго раскрыли динамику роста энергопотребления в России
Рост энергопотребления в России с начала года по 18 марта без учета температурного фактора составил 5,78%, с начала марта – 4,27%, сообщил замминистра... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:32+0300
2024-03-20T10:32+0300
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энергетика
россия
энергопотребление в россии
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России с начала года по 18 марта без учета температурного фактора составил 5,78%, с начала марта – 4,27%, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "Нам нужен понедельник, это 18 марта. За март, с начала месяца – 4,27%, с начала года – 5,78%. Это без учета температурного фактора", – сказал Грабчак журналистам в кулуарах Госдумы. "Надо понимать, что в феврале был дополнительный день, если без одного дня – около 5%", – добавил он.
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россия, энергопотребление в россии
Энергетика, РОССИЯ, энергопотребление в России
В Минэнерго раскрыли динамику роста энергопотребления в России
Минэнерго: энергопотребление в России с начала года по 18 марта выросло на 5,78%
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России с начала года по 18 марта без учета температурного фактора составил 5,78%, с начала марта – 4,27%, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"Нам нужен понедельник, это 18 марта. За март, с начала месяца – 4,27%, с начала года – 5,78%. Это без учета температурного фактора", – сказал Грабчак журналистам в кулуарах Госдумы.
"Надо понимать, что в феврале был дополнительный день, если без одного дня – около 5%", – добавил он.