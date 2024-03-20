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В Минэнерго раскрыли динамику роста энергопотребления в России

В Минэнерго раскрыли динамику роста энергопотребления в России - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго раскрыли динамику роста энергопотребления в России

Рост энергопотребления в России с начала года по 18 марта без учета температурного фактора составил 5,78%, с начала марта – 4,27%, сообщил замминистра... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:32+0300

2024-03-20T10:32+0300

2024-03-20T10:32+0300

энергетика

россия

энергопотребление в россии

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России с начала года по 18 марта без учета температурного фактора составил 5,78%, с начала марта – 4,27%, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "Нам нужен понедельник, это 18 марта. За март, с начала месяца – 4,27%, с начала года – 5,78%. Это без учета температурного фактора", – сказал Грабчак журналистам в кулуарах Госдумы. "Надо понимать, что в феврале был дополнительный день, если без одного дня – около 5%", – добавил он.

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россия, энергопотребление в россии