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Правительство оценило потенциал догазификации жилья в садовых товариществах

Правительство оценило потенциал догазификации жилья в садовых товариществах - 20.03.2024, ПРАЙМ

Правительство оценило потенциал догазификации жилья в садовых товариществах

Потенциал догазификации жилья в садовых товариществах, по оценке Минэнерго, составляет порядка 1,5 миллиона домов, сообщило правительство России. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T17:29+0300

2024-03-20T17:29+0300

2024-03-20T17:40+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Потенциал догазификации жилья в садовых товариществах, по оценке Минэнерго, составляет порядка 1,5 миллиона домов, сообщило правительство России."По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья в СНТ - порядка 1,5 миллиона домов", - говорится в сообщении.Вице-премьер России Александр Новак поручил властям регионов начать сбор заявок на догазификацию в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), сообщило правительство РФ.Новак провёл 32-е заседание Федерального штаба по газификации. В заседании участвовали представители "Газпрома" и "Газпром межрегионгаза", Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Координационного центра Правительства, ФГБУ "Российское энергетическое агентство", главы Свердловской, Астраханской и Самарской областей, а также представители других регионов."Минэнерго совместно с властями регионов поручено провести работу по инвентаризации СНТ, расположенных в границах населённых пунктов, газифицированных сетевым природным газом. Властям субъектов и муниципальным образованиям необходимо организовывать встречи с главами садовых товариществ, начать сбор заявок на догазификацию в целях формирования планов-графиков догазификации", - говорится на сайте кабмина.Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил о расширении программы социальной газификации. Теперь она должна распространяться и на садоводческие товарищества. Также президент заявил о планах газификации с помощью СПГ Камчатского края и некоторых других районов.

https://1prime.ru/20240312/gazifikatsiya-846228954.html

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россия, догазификация, новости