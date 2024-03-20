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Ле Пен назвала надувательством механизм ЕС по импорту с Украины

Ле Пен назвала надувательством механизм ЕС по импорту с Украины - 20.03.2024, ПРАЙМ

Ле Пен назвала надувательством механизм ЕС по импорту с Украины

Защитный механизм, предоставляющий Евросоюзу возможность ограничить импорт украинской сельхозпродукции, является надувательством, уще существующие объемы... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T12:35+0300

2024-03-20T12:35+0300

2024-03-20T12:35+0300

марин ле пен

украина

протесты фермеров

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ПАРИЖ, 20 мар – ПРАЙМ. Защитный механизм, предоставляющий Евросоюзу возможность ограничить импорт украинской сельхозпродукции, является надувательством, уще существующие объемы поставок губят европейских фермеров. Об этом заявила лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.20 марта Европарламент решил продлить приостановку пошлин и квот на экспорт украинской агропродукции до 5 июня 2025 года. Кроме того, инициатива предполагает возможность при необходимости ограничить ввоз товаров с Украины на территорию Европы.Позднее в тот же день Евросоюз согласовал это предложение."Это не уступки фермерам. Это надувательство, реальность такова, что они ввели эти пороги на основе тех лет, когда импорт был настолько огромен, как никогда ранее. Если мы сохраним уровень импорта, как в предыдущие два года, наши фермеры просто погибнут, а вся сельскохозяйственная отрасль рухнет", - сказала Ле Пен.Решение ЕС после начала СВО отменить экспортные пошлины для украинской продукции привело к продовольственному кризису в приграничных с ней странах, в том числе Польше. Польские официальные лица не раз заявляли, что готовы поддерживать Киев, но не за счет собственных граждан, призывая вернуть пошлины. Еврокомиссия пошла на уступки. В мае прошлого года экспортные пошлины на ряд сельхозтоваров из Украины вернули, однако в сентябре их вновь отменили. На этом фоне Польша, Словакия и Венгрия приняли соответствующие односторонние ограничения.

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марин ле пен, украина, протесты фермеров