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Парламент Эстонии расторг договор о правовой помощи с Россией
Парламент Эстонии расторг договор о правовой помощи с Россией - 20.03.2024, ПРАЙМ
Парламент Эстонии расторг договор о правовой помощи с Россией
Парламент Эстонии расторг эстонско-российского договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщила в среду... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T21:09+0300
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — ПРАЙМ. Парламент Эстонии расторг эстонско-российского договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщила в среду пресс-служба парламента. "Денонсация договора не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками", — говорится в сообщении. По данным эстонского минюста, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например, при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем. Договор правовой помощи между Эстонией и Россией, действующий с 1995 года, автоматически продлевался на пять лет. Эстония должна уведомить Россию о денонсации договора не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего срока его действия, который заканчивается 18 марта 2025 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет следить за действиями Эстонии по денонсации договора и действия российской стороны будут зависеть от того, как в Эстонии реализуют свои намерения на практике.
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эстония, россия, договор
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, договор
Парламент Эстонии расторг договор о правовой помощи с Россией
Эстонии денонсировала договор о правовой помощи и правовых отношениях с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — ПРАЙМ. Парламент Эстонии расторг эстонско-российского договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщила в среду пресс-служба парламента.
"Денонсация договора не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками", — говорится в сообщении.
По данным эстонского минюста, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например, при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем.
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Договор правовой помощи между Эстонией и Россией, действующий с 1995 года, автоматически продлевался на пять лет. Эстония должна уведомить Россию о денонсации договора не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего срока его действия, который заканчивается 18 марта 2025 года.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет следить за действиями Эстонии по денонсации договора и действия российской стороны будут зависеть от того, как в Эстонии реализуют свои намерения на практике.