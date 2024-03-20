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"Путин потирает руки". Россию обвинили в проблемах европейских фермеров
"Путин потирает руки". Россию обвинили в проблемах европейских фермеров - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Путин потирает руки". Россию обвинили в проблемах европейских фермеров
Россия одерживает победу в глобальной зерновой войне и настраивает Евросоюз против Киева, передает издание Politico. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:46+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия одерживает победу в глобальной зерновой войне и настраивает Евросоюз против Киева, передает издание Politico.По данным издания, политическая связь Украины с Западом была ослаблена на фоне массовых протество европейских аграриев, которые заставили правительства ЕС от Варшавы до Парижа пойти на огромные уступки."Недавно переизбранный президент Владимир Путин наверняка злорадно потирает руки. В конце концов, именно он подлинный вдохновитель этого кризиса", - говорится в публикации.По мнению автора публикации, высокий урожай в России и высочайший в мире экспорт обрушили цены на сельскохозяйственные культуры так, что это принесло убытки аграриям по всему миру.Россия использовала экспорт пшеницы для увеличения своего влияния на мировых сельскохозяйственных рынках. Благодаря хорошей погоде в последние два года Россия произвела большое количество пшеницы и продала ее по низким ценам на мировом рынке. Это привело к снижению цен на зерно и ущемлению интересов фермеров в странах, таких как Польша. В ответ на это Польша закрыла границу с Украиной, обвинив восточного соседа в ущемлении своих интересов, говорится в статье.Тем не менее, Польша в прошлом году сама запретила импорт зерна из Украины. Запрет был ответом на перенасыщение поставок и блокаду основного экспортного маршрута через Черное море.В сентябре прошлого года ЕК отказалась продлить ограничения на ввоз в ЕС украинскую сельхозпродукцию, ранее ставшую причиной продовольственного кризиса в регионе. Наиболее страдавшие от наплыва зерна с Украины Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, новости
Политика, РОССИЯ, Новости
"Путин потирает руки". Россию обвинили в проблемах европейских фермеров
Politico: Путина обвинили в протестах против украинского зерна в Европе
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Россия одерживает победу в глобальной зерновой войне и настраивает Евросоюз против Киева, передает
издание Politico.
По данным издания, политическая связь Украины с Западом была ослаблена на фоне массовых протество европейских аграриев, которые заставили правительства ЕС от Варшавы до Парижа пойти на огромные уступки.
"Недавно переизбранный президент Владимир Путин наверняка злорадно потирает руки. В конце концов, именно он подлинный вдохновитель этого кризиса", - говорится в публикации.
По мнению автора публикации, высокий урожай в России и высочайший в мире экспорт обрушили цены на сельскохозяйственные культуры так, что это принесло убытки аграриям по всему миру.
Протестующие польские фермеры обещают в среду "парализовать страну"
Россия использовала экспорт пшеницы для увеличения своего влияния на мировых сельскохозяйственных рынках. Благодаря хорошей погоде в последние два года Россия произвела большое количество пшеницы и продала ее по низким ценам на мировом рынке. Это привело к снижению цен на зерно и ущемлению интересов фермеров в странах, таких как Польша. В ответ на это Польша закрыла границу с Украиной, обвинив восточного соседа в ущемлении своих интересов, говорится в статье.
Тем не менее, Польша в прошлом году сама запретила импорт зерна из Украины. Запрет был ответом на перенасыщение поставок и блокаду основного экспортного маршрута через Черное море.
В сентябре прошлого года ЕК отказалась продлить ограничения на ввоз в ЕС украинскую сельхозпродукцию, ранее ставшую причиной продовольственного кризиса в регионе. Наиболее страдавшие от наплыва зерна с Украины Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
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