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Блокирование границ с Украиной мешает военному транзиту, заявил Боррель

Блокирование границ с Украиной мешает военному транзиту, заявил Боррель - 20.03.2024, ПРАЙМ

Блокирование границ с Украиной мешает военному транзиту, заявил Боррель

Действия польских фермеров, блокирующих границу с Украиной, "препятствуют военноу транзиту в критический момент", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T14:20+0300

2024-03-20T14:20+0300

2024-03-20T14:20+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Действия польских фермеров, блокирующих границу с Украиной, "препятствуют военноу транзиту в критический момент", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета по ассоциации Евросоюза с Украиной."Мы осведомлены об этом. Границы должны быть разблокированы. Какие бы аргументы они (протестующие – ред.) ни приводили, это надо решать другими путями, потому что с военной точки зрения мы нуждаемся в свободном транзите между Украиной и ЕС – в военных и гражданских целях", - заявил он.Ранее польские агропромышленники в качестве протеста против ввоза дешевого украинского продовольствия и "зеленых" планов ЕС перегородили основные выезды из столицы сельскохозяйственной техникой. Отмечается, что полиция пытается организовать объезды, но пока не может справиться с большим количеством столпившегося транспорта.Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

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польша, жозеп боррель, новости