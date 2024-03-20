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ЕС теряет свою конкурентоспособность, пишут СМИ - 20.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС теряет свою конкурентоспособность, пишут СМИ
ЕС теряет свою конкурентоспособность, пишут СМИ - 20.03.2024, ПРАЙМ
ЕС теряет свою конкурентоспособность, пишут СМИ
Большинство руководителей немецких компаний считают, что Европейский союз потерял привлекательность как место для ведения бизнеса, пишет Bloomberg со ссылкой на | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T17:13+0300
2024-03-20T17:18+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Большинство руководителей немецких компаний считают, что Европейский союз потерял привлекательность как место для ведения бизнеса, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный отраслевым лобби DIHK.Согласно данным опроса, около 56 процентов из трех тысяч опрошенных немецких фирм заявили, что конкурентоспособность ЕС как места для ведения бизнеса ухудшилась за последние пять лет, и только семь процентов видят улучшение ситуации."Несмотря на изначально хорошие стартовые позиции, Европе грозит опасность потерять позиции в международной конкуренции", - заявил в среду управляющий директор DIHK Мартин Ванслебен. Он также добавил, что эту тенденцию необходимо немедленно остановить.В агентстве также отметили, что особенно негативное мнение сложилось у производственных компаний. Так, две трети производителей заявлют об ухудшении условий для бизнеса из-за роста издержек, связанных с ростом цен на энергоносители. Среди прочих факторов отмечаются чрезмерная бюрократия и усиление торговых барьеров.По словам замминистра экономики Германии Франциски Брантер, чтобы сделать Европу более конкурентоспособной, необходимо посмотреть, от какой части бюрократии можно избавиться и сделать это как можно скорее.
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новости, ес, бизнес, германия
Экономика, Новости, ЕС, Бизнес, ГЕРМАНИЯ
17:13 20.03.2024 (обновлено: 17:18 20.03.2024)
 
ЕС теряет свою конкурентоспособность, пишут СМИ

Bloomberg: конкурентоспособность ЕС как места ведения бизнеса снизилась за последние 5 лет

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Большинство руководителей немецких компаний считают, что Европейский союз потерял привлекательность как место для ведения бизнеса, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный отраслевым лобби DIHK.
Согласно данным опроса, около 56 процентов из трех тысяч опрошенных немецких фирм заявили, что конкурентоспособность ЕС как места для ведения бизнеса ухудшилась за последние пять лет, и только семь процентов видят улучшение ситуации.
"Несмотря на изначально хорошие стартовые позиции, Европе грозит опасность потерять позиции в международной конкуренции", - заявил в среду управляющий директор DIHK Мартин Ванслебен. Он также добавил, что эту тенденцию необходимо немедленно остановить.
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В агентстве также отметили, что особенно негативное мнение сложилось у производственных компаний. Так, две трети производителей заявлют об ухудшении условий для бизнеса из-за роста издержек, связанных с ростом цен на энергоносители. Среди прочих факторов отмечаются чрезмерная бюрократия и усиление торговых барьеров.
По словам замминистра экономики Германии Франциски Брантер, чтобы сделать Европу более конкурентоспособной, необходимо посмотреть, от какой части бюрократии можно избавиться и сделать это как можно скорее.
 
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