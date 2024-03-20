https://1prime.ru/20240320/euroclear-846488586.html

Никакой бомбы не надо. Россия ударит по мировой кубышке судейским молотком

Никакой бомбы не надо. Россия ударит по мировой кубышке судейским молотком - 20.03.2024, ПРАЙМ

Никакой бомбы не надо. Россия ударит по мировой кубышке судейским молотком

Попытка Запада потратить замороженные средства России на помощь Киеву может обернуться как встречной заморозкой, так и судебными исками, к которым присоединятся | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T08:00+0300

2024-03-20T08:00+0300

2024-03-20T08:00+0300

экономика

эксклюзив

замороженные российские активы

суд

россия

мир

euroclear

мировая финансовая система

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ, Анастасия Селезнева. Попытка Запада потратить замороженные средства России на помощь Киеву может обернуться как встречной заморозкой, так и судебными исками, к которым присоединятся инвесторы из других государств. Тогда судьба крупнейшей в Европе денежной "кубышки" Euroclear окажется под вопросом. А вместе с ней и мировая финансовая стабильность.Западные страны после начала спецоперации России на Украине заморозили на своих территориях российские государственные и частные активы на сумму около 300 миллиардов евро. Уже осенью 2022 года Еврокомиссии было поручено создать механизм, который позволил бы изъять заблокированные средства и направить их на нужды Киева. Европейские чиновники, по итогам многих месяцев обсуждений, пришли к выводу, что конфискация активов другой страны не соответствует законодательству ЕС, однако нашли выход – для поддержки Киева можно использовать доходы от заблокированного имущества.Отмечается, что значительная часть замороженных средств – около 200 миллиардов евро – находится на счетах крупнейшего в мире бельгийского центрального депозитария Euroclear. Как отмечал депозитарий, за прошлый год доходы от российских активов составили 4,4 миллиарда евро, около 80 процентов от всего объема заработанных средств. На российских активах наживется и Бельгия – после уплаты Euroclear корпоративного налога страна получит 1,085 миллиарда евро.Ответ РоссииОднако России есть чем ответить на недружественные действия Европы. При этом последствия реакции Москвы не только уничтожат Euroclear, но и потрясут мировую финансовую систему.Ранее агентство Reuters сообщало, сославшись на высокопоставленного европейского чиновника, что Россия в ответ на конфискацию ее активов может "прибрать к рукам" средства Euroclear, которые хранятся в Национальном депозитарии в Москве. По словам собеседника издания, Банк России подаст соответствующие иски в суды и, таким образом, изымет 33 миллиарда евро европейского депозитария.Слова европейского чиновника об исках российской стороны на самом деле небезосновательны. Еще в декабре прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор готовит материалы для обращения в суд для возврата заблокированного Западом. Позднее, в феврале 2024 года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что изъятие российской собственности повлечет за собой "очень серьезные судебные и юридические издержки", однако подробностей возможных исков не раскрывал.Кроме того, Банк России уже предпринял ряд шагов по ограничению деятельности Euroclear. Так, в 2022 году Национальный расчетный депозитарий, в соответствии с предписаниями ЦБ, ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream."Да, у Euroclear есть активы в России", - рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.Однако эксперт подчеркнул, что размер средств депозитария несопоставим с предъявленными претензиями, которые пытаются взыскать в российских судах.Отмечается, что, согласно подсчету "РБК Инвестиции", общая сумма требований в российском арбитраже к Euroclear, совместно с депозитарием Clearstream, на 17 февраля составила примерно 689,5 миллиарда рублей, что примерно 6,8 миллиарда евро по курсу банка России на 19 марта."Поход" за границуЭто не так много в сравнении с объемом замороженных российских активов, но есть и другие рычаги воздействия. Напомним, что, по данным Reuters, российская сторона может повторить процедуру со средствами Euroclear в депозитариях ценных бумаг в Гонконге и Дубае. Такая возможность есть, и многие пострадавшие российские инвесторы могут ей воспользоваться.Конечно, перспективы успешного взыскания активов вне пределов России невысоки. Более того, Россия уже заморозила активы недружественных нерезидентов на счетах типа С, и эти активы к самому Euroclear не имеют никакого отношения."То есть действия российских инвесторов никоим образом не приведут к краху европейского депозитария", - сказал Леснов.Но после российских исков посыпятся обращения в суды от западных банков, которые потеряли вложенные в Россию деньги. В результате Euroclear потеряет капитал, и Центробанк Бельгии будет вынужден отозвать его лицензию, тем самым вызвав глобальный финансовый кризис.Разорение EuroclearПри этом, на территории Евросоюза действует Регламент Европейского Парламента и Совета № 909/2014 от 23 июля 2014 года, который совершенствует систему расчетов по ценным бумагам на территории Европейского союза и о центральных депозитариях. Согласно документу, лицензированные учреждения должны соблюдать строгий набор требований, включая прозрачность и объемы капитала.Таким образом, если Euroclear потеряет необходимые капиталы, то он, теоретически, может лишиться лицензии. По данным Deutsche Borse Group, всего е европейским депозитариям - к Euroclear и Clearstream Banking – накоплено претензий на 74 миллионов евро. Но многие инвесторы пока не подавали исков.Прекращение деятельности Euroclear, по мнению Reuters, затронет всю мировую финансовую систему, поскольку в депозитарии хранятся активы на сумму 37 триллионов евро. Откуда данные?Даже если расплатиться по всем искам хватит, бельгийский центральный депозитарий сможет навсегда распрощаться с репутацией надежного хранилища чужих богатств. И, как следствие, с активами богатых инвесторов, ведь если надежности нет, можно найти другую тихую гавань для своих миллионов.

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

эксклюзив, замороженные российские активы, суд, россия, мир, euroclear, мировая финансовая система